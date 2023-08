Valve опубликовала самый странный список примечаний к патчу для Dota 2, который не поняли игроки

Мультиплеерная RTS/RPG, фундаментом для которой стал мод Defense of the Ancients для WarCraft 3.



Геймплей совсем не изменился. Dota 2 играется и чувствуется, как ваша любимая Defense of the Ancients – при ней больше 100 героев, куча режимов игры, битвы «пять на пять» с блужданием по карте, сбором предметов, дежурной прокачкой и прочими ролевыми элементами. На одиночную кампанию не рассчитывайте – только онлайновые битвы.



В качестве онлайновой платформы используется паровая технология Steam. Но достижениями и поиском матчей/игроков по уровню их мастерства дело не ограничивается. Valve Software усовершенствовала Steamworks специально для Dota 2. Касается это в первую очередь всяких социальных вещей и активности в комьюнити. За дельные советы, данные на форуме, или написанный гид по управлению тем или иным персонажем вы будете получать награды, которые будут видны простому народу.