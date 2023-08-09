Valve опубликовала самый странный список примечаний к патчу для Dota 2, который не поняли игроки ©

Студия Valve продолжает радовать фанатов популярной MOBA-игры Dota 2, выпуская регулярные обновления для игры. На днях проект получил очередной такой патч, однако многие геймеры банально не знают, что он изменил в любимой игре. Дело в том, что разработчики Dota 2 решили очень странным способом поделиться списком примечаний к вышедшему обновление. Весь текст оказался зашифрован эмодзи.

Внимательным геймерам довольно быстро удалось разобраться в шифре. Объединившись в небольшую группу, пользователи интерпретировали непонятный набор эмодзи в логичный список изменения баланса и других фиксов для Dota 2. На полную расшифровку такого послания от разработчиков у игроков ушло 68 страниц документа в Google.

Примечания к патчу для Dota 2 были адаптированы силами старательных игроков, однако остается до конца неизвестным насколько точен фанатский перевод. Многие геймеры похвалили группу энтузиастов за проделанную работу и принялись критиковать Valve за подобную выходку. Пользователям не слишком понравилась идея с длинным шифром для важного обновления баланса, поэтому они требуют от разработчиков опубликовать нормальный список изменений.