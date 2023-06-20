Valve отказывается от боевых пропусков в Dota 2 и сосредоточится на разнообразном общем контенте ©

Команда разработчиков Dota сообщила, что полностью отказывается от структуры прошлых лет и от обычного боевого пропуска.



В прошлом году на TI11 компания Valve впервые разделила ежегодный боевой пропуск на две отдельные части. Одна из них была выпущена в преддверии крупнейшего спортивного события года по Dota, а вторая - сразу после него, чтобы продлиться до нового года. Очевидно, это был знак грядущих событий, поскольку в этом году произошли еще большие изменения, и Valve решила полностью отказаться от боевого пропуска.



Valve отметила, что готовится отпраздновать 10-летие Dota 2 вместе с игроками по всему миру 9 июля, а также активно работает над контентом для этого праздника. Однако это обновление не выйдет прямо в день празднования, и разработчики решили воспользоваться моментом, чтобы обсудить прошлое, настоящее и будущее выпуска контента для игры.



С 2013 года, когда был представлен Интерактивный компендиум The International, который впоследствии превратился в боевой пропуск, Valve использовала эти выпуски контента в качестве празднования всего, что связано с Dota, а также для того, чтобы вовлечь в игру всю базу игроков по всему миру. Несмотря на все замыслы, боевой пропуск со временем начал поглощать контент, который ранее появлялся в других обновлениях.

Природа боевого пропуска такова, что в него можно включить почти всё, что мы разрабатываем для игры в течение года. Так и случилось: в последние годы сезон боевого пропуска был невероятно захватывающим, но по сравнению с ним остальная часть года казалась пресной.

В прошлом году мы начали задаваться вопросом: приносит ли игре пользу наличие единственной ключевой точки, на которую завязан выпуск всего контента? По отдельности каждое наше решение казалось правильным: боевой пропуск сам по себе повышал значимость включённых в него наград, так что их становилось всё больше. В результате одна часть года изобиловала нововведениями, но мы почти не могли уделять время увлекательному и важному для игроков контенту, который нельзя было разместить на линии наград в боевом пропуске.

Valve начала 2023 год с целью извлечь контент, который обычно предназначался для боевого пропуска, и выпустить его в других обновлениях. Как например "Новые горизонты" в 7.33 привел к одному из самых больших изменений в Dota, и, как отмечает Valve, это было бы невозможно, если бы все еще использовался старый цикл разработки боевого пропуска.



Новые горизонты - это только начало, и Valve учитывает реакцию сообщества на это обновление, поскольку команда переходит к циклу разработки, ориентированному на "создание широкого спектра функций и контента для игры, предоставляемых различными способами".

Избавив цикл обновлений и выпуска контента от временных и структурных рамок боевого пропуска, мы можем вернуться к тому формату работы, который знаком нам лучше всего: поиску всевозможных идей, которые мы будем исследовать вместе с вами.