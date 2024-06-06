Valve выпустила патч 7.36b для Dota 2

В ночь на 6 июня для игры Dota 2 вышло обновление 7.36b. Разработчики из Valve пояснили, что новый патч направлен на улучшение игрового процесса, усовершенствование характеристик персонажей и устранение выявленных ранее багов.

Основные нововведения из патча 7.36b:

Изменения в нейтралке и ряде предметов;

Улучшена механика принудительного перемещения;

Исправлены критические ошибки с виженом;

Для Tinker и Pudge создали дополнительное усиление;

ДляZeus, Sand King, Juggernaut, Legion Commander иAxe выпустилиослабление;

Атрибуты инвентаря были ослаблены – среди них Wind Waker и Eternal Shroud.

Прошлый патч 7.36а для Dota 2 вышел совсем недавно – 27 мая. Туда включили исправление всех багов и неточностей, выявленных после релиза основной версии патча. Со всеми изменениями в патче 7.36b можно ознакомиться по ссылке.