Свежий трейлер Double Dragon Revive посвятили двум новым персонажам

Издательство Arc System Works и студия Yuke's выпустили новый трейлер к экшену Double Dragon Revive, представив двух новых играбельных персонажей: Мэриан и Ягю Ранзо. Эти персонажи присоединяются к братьям Ли, основным героям серии, и теперь игроки могут увидеть их в действии до выхода игры.
Мэриан, озвученная Эбби Тротт на английском и Саякой Сенбонги на японском, — это умная и стойкая женщина, живущая в трущобах вместе с братьями Ли. Она владеет техникой Сосэцукэн, позволяющей наносить быстрые и точные удары.
Ягю Ранзо, озвученный Говардом Вандом и Юуичиру Умэхарой, — потомок семьи Ягю. Он вынослив и дисциплинирован, с ранних лет тренируется в искусстве ниндзюцу.
Double Dragon Revive выйдет на PlayStation, Xbox и PC в 2025 году, точная дата пока неизвестна.
ля, раньше это была игра про двух крутых бойцов с интересным геймплеем, ремейк ещё куда ни шёл, а вот это уже откровенно не та игра.
Надеюсь однажды получить ремейк ДумТруперс, про двух настоящих космических супермочил.
Игра детства. Ещё нравилась на Sega Wrestlemania.
Ремейк как раз треш, тот, что Neon, тут хотя бы игра нормально выглядит.
Стрёмное 3D. Похоже Streets of Rage 4 такая же аномалия, как и Baldur's Gate 3
В целом выглядит норм, но надо дождаться окончательных оценок
Эхх.. с нынешними то технологиями такую игрУ с подобным махачем можно было бы состряпать... Эээээх...