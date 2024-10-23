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Double Dragon: Revive 2025 г.
Экшен
3.5 4 оценки

Свежий трейлер Double Dragon Revive посвятили двум новым персонажам

butcher69
Новости

Издательство Arc System Works и студия Yuke's выпустили новый трейлер к экшену Double Dragon Revive, представив двух новых играбельных персонажей: Мэриан и Ягю Ранзо. Эти персонажи присоединяются к братьям Ли, основным героям серии, и теперь игроки могут увидеть их в действии до выхода игры.

Мэриан, озвученная Эбби Тротт на английском и Саякой Сенбонги на японском, — это умная и стойкая женщина, живущая в трущобах вместе с братьями Ли. Она владеет техникой Сосэцукэн, позволяющей наносить быстрые и точные удары.

Ягю Ранзо, озвученный Говардом Вандом и Юуичиру Умэхарой, — потомок семьи Ягю. Он вынослив и дисциплинирован, с ранних лет тренируется в искусстве ниндзюцу.

Double Dragon Revive выйдет на PlayStation, Xbox и PC в 2025 году, точная дата пока неизвестна.

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6
Double Dragon: Revive
2025 г.
Комментарии: 6
Ваш комментарий
taotahu1992

ля, раньше это была игра про двух крутых бойцов с интересным геймплеем, ремейк ещё куда ни шёл, а вот это уже откровенно не та игра.

Надеюсь однажды получить ремейк ДумТруперс, про двух настоящих космических супермочил.

1
nickSIA

Игра детства. Ещё нравилась на Sega Wrestlemania.

1
Kenn1y

Ремейк как раз треш, тот, что Neon, тут хотя бы игра нормально выглядит.

0
BluntZebulon

Стрёмное 3D. Похоже Streets of Rage 4 такая же аномалия, как и Baldur's Gate 3

1
Madiark

В целом выглядит норм, но надо дождаться окончательных оценок

0
CT3H

Эхх.. с нынешними то технологиями такую игрУ с подобным махачем можно было бы состряпать... Эээээх...

0