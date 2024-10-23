Свежий трейлер Double Dragon Revive посвятили двум новым персонажам

Издательство Arc System Works и студия Yuke's выпустили новый трейлер к экшену Double Dragon Revive, представив двух новых играбельных персонажей: Мэриан и Ягю Ранзо. Эти персонажи присоединяются к братьям Ли, основным героям серии, и теперь игроки могут увидеть их в действии до выхода игры.

Мэриан, озвученная Эбби Тротт на английском и Саякой Сенбонги на японском, — это умная и стойкая женщина, живущая в трущобах вместе с братьями Ли. Она владеет техникой Сосэцукэн, позволяющей наносить быстрые и точные удары.

Ягю Ранзо, озвученный Говардом Вандом и Юуичиру Умэхарой, — потомок семьи Ягю. Он вынослив и дисциплинирован, с ранних лет тренируется в искусстве ниндзюцу.

Double Dragon Revive выйдет на PlayStation, Xbox и PC в 2025 году, точная дата пока неизвестна.