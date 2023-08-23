Стали известны подробности увольнений в BioWare ©

Сегодня вечером генеральный менеджер BioWare Герри Маккей выпустил заявление, в котором объявил о проходящей в студии реорганизации. Всего около 50 сотрудников подвергнутся сокращению

Подробности увольнений, и о том, какие именно должности были упразднены, не сообщаются. Люди строили предположения о том, что это могли быть сотрудники, ответственные за мультиплеерные функции в Dragon Age, Mass Effect и Anthem, учитывая новый курс Bioware, направленный на однопользовательские игры.

Но несколько бывших сотрудников выпустили свои заявления в соцсети X (бывший Twitter), из которых стало известно, кого именно подвергли увольнению.

Хей, эм, я ищу работу.

20 лет опыта...

— Джон Рениш, технический директор

Так же увольнению подверглась Мэри Кирби, писатель.

Что ж. Хей, если кто-нибудь ищет писателя/нарративного дизайнера с абсурдным количеством опыта, я свободна.

Мэри Кирби работала над Dragon Age со времен Origins. Ей написаны такие персонажи как Стэн, Логэйн Мак-Тир, Варрик Тетрас, Мерриль, Вивьен. Она написала "Собрание земель" в Origins и "Злые глаза и злые сердца" в Inquisiton.

Следующим сотрудником, заявившим о своем увольнении, стал Тим Гриффит, программист инструментов.

Ух, похоже, я теперь ищу работу, наверное...

Можно сделать выводы, что увольнения затронули и непосредственно разработчиков, работавших над Dragon Age: Dreadwolf, а не только сотрудников, ответственных за онлайновые и мультиплеерные функции. Впрочем, не стоит переживать по этому поводу. В крупных студиях это всего лишь часть цикла студии. Перед началом крупного проекта, студии активно набирают сотрудников, а когда работа закончена, они избавляются от ненужных работников. Это только в очередной раз доказывает, что работа над Dreadwolf близка к своему завершению.

Странным фактом кажется то, что увольнению подверглись сотрудники с гигантским опытом, давно работавшие над серией, а не "новички". Хотя мы и не знаем полного списка имен.