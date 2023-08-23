Стали известны подробности увольнений в BioWare

Сегодня вечером генеральный менеджер BioWare Герри Маккей выпустил заявление, в котором объявил о проходящей в студии реорганизации. Всего около 50 сотрудников подвергнутся сокращению
Подробности увольнений, и о том, какие именно должности были упразднены, не сообщаются. Люди строили предположения о том, что это могли быть сотрудники, ответственные за мультиплеерные функции в Dragon Age, Mass Effect и Anthem, учитывая новый курс Bioware, направленный на однопользовательские игры.
Но несколько бывших сотрудников выпустили свои заявления в соцсети X (бывший Twitter), из которых стало известно, кого именно подвергли увольнению.
Хей, эм, я ищу работу.
20 лет опыта...
— Джон Рениш, технический директор
Так же увольнению подверглась Мэри Кирби, писатель.
Что ж. Хей, если кто-нибудь ищет писателя/нарративного дизайнера с абсурдным количеством опыта, я свободна.
Мэри Кирби работала над Dragon Age со времен Origins. Ей написаны такие персонажи как Стэн, Логэйн Мак-Тир, Варрик Тетрас, Мерриль, Вивьен. Она написала "Собрание земель" в Origins и "Злые глаза и злые сердца" в Inquisiton.
Следующим сотрудником, заявившим о своем увольнении, стал Тим Гриффит, программист инструментов.
Ух, похоже, я теперь ищу работу, наверное...
Можно сделать выводы, что увольнения затронули и непосредственно разработчиков, работавших над Dragon Age: Dreadwolf, а не только сотрудников, ответственных за онлайновые и мультиплеерные функции. Впрочем, не стоит переживать по этому поводу. В крупных студиях это всего лишь часть цикла студии. Перед началом крупного проекта, студии активно набирают сотрудников, а когда работа закончена, они избавляются от ненужных работников. Это только в очередной раз доказывает, что работа над Dreadwolf близка к своему завершению.
Странным фактом кажется то, что увольнению подверглись сотрудники с гигантским опытом, давно работавшие над серией, а не "новички". Хотя мы и не знаем полного списка имен.
"Варрик, Мерриль"
А приятные персонажи)
Круто. Как минимум Тим Гриффит и Мэри Кирби - фанаты толерастии, которые критиковали Дрю Карпишена, когда тот писал, что рад возвращению старичков в студию в 2020-м. Добрый знак.
Почему-то уверен, что эти люди белые и не лгбт.
Белые или нет - хз, но за радужных они топят.
Ребят, мне кажется мы не туда воюем.
Скорее всего именно туда. Эта дама за "дайверсити" и "инклюзивность". И против "старых добрых времен Биоваров".
Это дама горстку топовых персонажей написала. Кому не плевать на инклюзивность и дайверсити? Черные эльфы и геи в dao тоже были. Проблема ведь не в них глубоко.
Прикол-то в том, что ее личные взгляды никак не отражались на работе, и она написала прекрасные истории и прекрасных персонажей…
и кто в дао черный эльф? ты с сериальным ведьмаком путаешь
Нет, не плевать. Когда Дрю Карпишен сказал, что разработчики должны делать игры как считают нужным, а не следовать навязанной извне повестке - на него накинулись сторонники радуги, говоря что инклюзивность должна быть в приоритете. Мэри Кирби встала на их сторону. И Дрю сделал кратно больше данной особы, вклад которой находится под большим вопросом.