Слух: в разработке находится ремейк Dragon Age: Origins

Недавно появился слух о том, что компания Electronic Arts решила заняться ремейком игры Dragon Age: Origins. По словам инсайдера, ремейк находится на очень ранней стадии разработки.
Ремейк игры получит обновленное название Dragon Age: Reorigins. Ремейк будет выполнен в духе недавнего ремейка Dead Space - помимо улучшения графики так же будет улучшен и обновлен игровой процесс.
Тем не менее стоит уточнить, что источник слуха довольно сомнительный, однако несколько лет назад издательство EA заявляло, что планирует сделать для своих культовых игр ремейки, поэтому вполне вероятно, что Dragon Age: Origins в скором времени действительно получит обновленную версию игры.
Последняя отличная игра от биовар помимо масс эффект 2 без sjw трэша
Что что, а в трилогии МЭ sjw повестка конечно есть, но она не особо напрягает кстати, тебе ее не навязывают там.
Ну вот страдания пилота Кадьяка по своему мужу это навязывание или нет?
Тебе навязывают подходить и общаться с ним? Ты без этого диалога не можешь дальше пройти игру? этот диалог как то влияет на концовку? (кроме его смерти) Нет. Так в чем навязывание?
Ну как бы да. Тебе помощник говорит что Кортез хочет с тобой поговорить. Ты идешь туда и не думашь что там такое.
Какое такое? Простой диалог травмировал твою детскую психику настолько, что ты теперь любитель крепких мужских пэнисов?
Хм...........
Может таким темпом, когда будет Ремейк второго Драгон Эйджа, ЕА и Биовар наконец-то его доделают!=)
Это слух. Никто не будет ремейкать дао. Максимум порт на современные консоли
Совсем поехали? Какой нафиг ремейк.. Ремастер типа LE Mass Effect максимум.
Ремейк никто делать не будет, это бред, а ремастер первой части и не нужен, с этой задачей справляются моды. Если сделают качественный ремастер, в чем я сомневаюсь, было бы неплохо
Вот кому нужен ремастер, так это второй части, а вообще, очень жалко серию, EA запомоила ее, 2 часть выпустили раньше времени и сделали более консольной, 3 часть вообще хотели сделать ММО, а потом в спешке переделывали, эх
Будет обновлен или будет обосран?
Я более чем уверен что второе
Оригинал все ещё шикарен, даже без модов.
Если и будет ремейк - будет днище лгбтешно-сжвешное.
Как всегда в принципе, в этом гниющем мире геймдева
ненад плиз
давно пора. главное сильно не коверкать. дср эталонный ремейк м оговорками.
Ну хз... Если действительно много изменят, то это будет чуть ли не подарок.
Ну конечно легче выехать на старом хите чем создать что то новое и вменяемое
эпоха ремейков потому что
а так то не знаю надо или серьезно апать движок или другой движок и все оружение потягивать. может конечно это просто ап для запуска на современных консолях.
Главное, что-бы следовали оригиналу, просто сделав игру более "проработанной" используя современные возможности. Не надо никаких новых сюжетов, персонажей и прочего бреда
И обязательно с дерьмом лгбтшным и ebaльниками убогими, да побольше
Ничего нового выдать не могут, снимают сливки со старых шедевров... Да и вряд ли будет полноценный ремейк.
И чем на этот раз удивят сделают Морриган мужиком ?
ЭТО НЕ СЛУХ! В разработке находятся ремастеры всех культовых игр, потому что компании не хотят рисковать и тратить бабло на разработку новых, поэтому наживаются на старых шедеврах
Подобные высеры могли быть новостью лет 10 назад, когда ещё не запустили конвейер перевыпусков
Ремастер 1-2 не помешал бы, эх, надо было их проходить раньше, сейчас визуально они все же устарели.
Если ремейк, и ничего не испортят - то отлично. Недавно попробовал снова пройти ДАО, и уже не так воспринимается, как раньше. Играть можно, но не такой кайф. Анимации и на то время были не передовые, а сейчас дак совсем)
Ничего не испортят? Себя слышишь? В это время ремейк и испортить - это ближайшие синонимы
Ну на самом деле эту игру хотя бы просто доделать надо, недавно перепроходил уже в ультимейт издании - приличное количество багов, которые ломают побочные квесты, квесты спутников, случайные встречи и целые допники. В итоге либо искать по всему инету фиксы, либо сидеть в консоли и ковырять команды. Наша озвучка это просто ужас, в нынешних реалиях ее никто переделывать не будет, конечно же.
Не говоря про кошмарнейший инвентарь, в который ничего не помещается, а сундук выдают только за прохождение допника, который, кстати, сломан из-за не срабатывающего скрипта.
Да и выше 1080р читать что-либо на экране невозможно.
Есть мод на 2к и 4к. Сундук бесконечный тоже мод есть.
Фиксы багов тоже моды есть. Я не хочу заниматься этим пердолингом, игра должна работать «из коробки». В текущем состоянии она работает с проблемами и устарела.
Я всю игрупрошел раза 3 и без каких либо фиксов и патчей. Хз что ты там за баги ловил, я только косяки перевода.
Мозг себе доделай, будь добр
Хотел в это сыграть, но как глянул на графику и анимации, устаревший интерфейс и т.д. - как-то желание поубавилось. Моды ситуацию никак не спасают. Это как с первым Ведьмаком или первым Ассассинс Кридом - отличные игры,но только для своего времени. Не сыгравший в них во времена их выхода сейчас удивился бы, о чем столько восторгов у людей было, они же выглядят убого. Так что если сделают этот ремейк, уверен, многие дадут шанс этой игре.
Иди дальше в новый треш играй. А я пойду засяду в мафию 1 и ufo defence для ms dos
Слышал, что если человек застревает в прошлом, это может быть последствием его оторванности от реальности, изоляцией от социума. Человек становится агрессивным, т.к. ему начинает казаться, что окружающий мир вторгается в его идеальный мирок и пытается изменить. И его приходится защищать. А как это делать, кроме как отвергать всё современное, оно ведь такое несовершенное. То ли раньше и так далее.
А время просто идёт вперёд и кладёт болтяру на старых пердунов.
ДАО и в свое время была не самой передовой игрой в плане визуала, но примечательной с точки зрения рпг-составляющей(даже сейчас мало кому удалось приблизиться к ДАО).
Выйдя сейчас ремейк или, хотя бы, ремастер этой игры, то, скорее всего, был бы успех(если судить по результатам БГ3)
Интерфейс отличный и есть моды на 4к версию. Он стилизованный как и должно быть в рпг. Ставишь hd текстуры, 4к разрешение и решейд и отлично она смотрится. Лучше того же пасфаиндера лол.