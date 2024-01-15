Слух: в разработке находится ремейк Dragon Age: Origins

Недавно появился слух о том, что компания Electronic Arts решила заняться ремейком игры Dragon Age: Origins. По словам инсайдера, ремейк находится на очень ранней стадии разработки.

Ремейк игры получит обновленное название Dragon Age: Reorigins. Ремейк будет выполнен в духе недавнего ремейка Dead Space - помимо улучшения графики так же будет улучшен и обновлен игровой процесс.

Тем не менее стоит уточнить, что источник слуха довольно сомнительный, однако несколько лет назад издательство EA заявляло, что планирует сделать для своих культовых игр ремейки, поэтому вполне вероятно, что Dragon Age: Origins в скором времени действительно получит обновленную версию игры.