BioWare выпустила пятое обновление для Dragon Age: The Veilguard

Компания BioWare продолжает улучшать Dragon Age: The Veilguard, представив пятый патч. Обновление в основном направлено на исправление ошибок, повышение стабильности и улучшение производительности игры на всех платформах. Хотя The Veilguard не оправдала ожиданий EA в плане продаж, поддержка проекта остаётся важным приоритетом студии.
Ключевые изменения в обновлении 5:
- Уровень сложности побочных квестов: теперь задания сопровождаются рекомендациями по уровню персонажа, чтобы игроки низкого уровня избегали чрезмерно сложных вызовов.
- Технические исправления: устранены проблемы с блокировкой некоторых квестов и головоломок.
- Улучшения навыков и графики: обновлена работа воинского навыка «Мастерство средней брони», улучшено освещение.
- Фоторежим: решены проблемы с качеством HDR-скриншотов, а также доработаны другие аспекты режима.
Разработчики отмечают, что игра изначально была довольно стабильной, однако текущее обновление знаменует переход к устранению «мелких вредоносных ошибок».
BioWare также обратилась к игрокам:
Мы благодарны за вашу поддержку Dragon Age: The Veilguard. Надеемся, что вы оцените изменения, которые мы внесли с момента релиза. Переходя к исправлению критических ошибок, мы намерены сделать игровой опыт максимально комфортным. Dareth shiral!
Они буквально делают припарки трупу.
Кому надо для тех и делают, и молодцы что не забросили игру, а выпускают патчи
Нет не молодцы, вместо этого они могли бы перейти на помощь в другие проекты, и технически помочь там, я конечно не учитываю то что там скорее всего боевые вертолёты работают, по этому их вообще сцаными тряпками гнать надо чтоб они не прожирали остатки бюджета
Не согласен. Пусть допиливают игру, хоть она и посредственная. С другими проектами разбираются другие разработчики, которые их и создали. У ЕА и так игры слишком часто забрасываются.
Ну, теперь можно игру целиком переделывать, возвращая мрачность в диалоги. А от таких патчей толку ноль...
Уже пятый патч, не знаю что там правят. Но я прошел релизную версию без всяких багов, она сразу вышла нормальная, что редкость в последнее время
Ух ты, скорей бегу обновлять игру (нет)
Агония.
Мертвому припарка.
Лучше бы этому обновлению откатывать игру до первоначальной концепции и сюжета
Зачем её улучшать, там изначально все хорошо // Александр Ковалёв
Это сарказм же, да? // Артём Олегович
Отличная игра. Кто не согласен пнх // Vengel Bryde
Очевидно, да // Александр Ковалёв
Копрофаги в треде // Александр Ковалёв
Отличная для гoвноедов