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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.6 2 559 оценок

BioWare выпустила пятое обновление для Dragon Age: The Veilguard

butcher69
Новости

Компания BioWare продолжает улучшать Dragon Age: The Veilguard, представив пятый патч. Обновление в основном направлено на исправление ошибок, повышение стабильности и улучшение производительности игры на всех платформах. Хотя The Veilguard не оправдала ожиданий EA в плане продаж, поддержка проекта остаётся важным приоритетом студии.

Ключевые изменения в обновлении 5:

  • Уровень сложности побочных квестов: теперь задания сопровождаются рекомендациями по уровню персонажа, чтобы игроки низкого уровня избегали чрезмерно сложных вызовов.
  • Технические исправления: устранены проблемы с блокировкой некоторых квестов и головоломок.
  • Улучшения навыков и графики: обновлена работа воинского навыка «Мастерство средней брони», улучшено освещение.
  • Фоторежим: решены проблемы с качеством HDR-скриншотов, а также доработаны другие аспекты режима.

Разработчики отмечают, что игра изначально была довольно стабильной, однако текущее обновление знаменует переход к устранению «мелких вредоносных ошибок».

BioWare также обратилась к игрокам:

Мы благодарны за вашу поддержку Dragon Age: The Veilguard. Надеемся, что вы оцените изменения, которые мы внесли с момента релиза. Переходя к исправлению критических ошибок, мы намерены сделать игровой опыт максимально комфортным. Dareth shiral!
8
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
SjKg

Они буквально делают припарки трупу.

9
Константин335

Кому надо для тех и делают, и молодцы что не забросили игру, а выпускают патчи

-5
vertehwost Константин335

Нет не молодцы, вместо этого они могли бы перейти на помощь в другие проекты, и технически помочь там, я конечно не учитываю то что там скорее всего боевые вертолёты работают, по этому их вообще сцаными тряпками гнать надо чтоб они не прожирали остатки бюджета

7
bysaturn vertehwost

Не согласен. Пусть допиливают игру, хоть она и посредственная. С другими проектами разбираются другие разработчики, которые их и создали. У ЕА и так игры слишком часто забрасываются.

0
Кей Овальд

Ну, теперь можно игру целиком переделывать, возвращая мрачность в диалоги. А от таких патчей толку ноль...

8
Константин335

Уже пятый патч, не знаю что там правят. Но я прошел релизную версию без всяких багов, она сразу вышла нормальная, что редкость в последнее время

7
Le6ii

Ух ты, скорей бегу обновлять игру (нет)

0
Ивасик

Агония.

0
6363

Мертвому припарка.

0
Джейкоб Этезов

Лучше бы этому обновлению откатывать игру до первоначальной концепции и сюжета

0
Пользователь ВКонтакте

Зачем её улучшать, там изначально все хорошо // Александр Ковалёв

-3
Пользователь ВКонтакте

Это сарказм же, да? // Артём Олегович

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Отличная игра. Кто не согласен пнх // Vengel Bryde

3
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Очевидно, да // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Копрофаги в треде // Александр Ковалёв

0
Nodas Пользователь ВКонтакте

Отличная для гoвноедов

-1