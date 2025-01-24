BioWare выпустила пятое обновление для Dragon Age: The Veilguard

Компания BioWare продолжает улучшать Dragon Age: The Veilguard, представив пятый патч. Обновление в основном направлено на исправление ошибок, повышение стабильности и улучшение производительности игры на всех платформах. Хотя The Veilguard не оправдала ожиданий EA в плане продаж, поддержка проекта остаётся важным приоритетом студии.

Ключевые изменения в обновлении 5:

Уровень сложности побочных квестов : теперь задания сопровождаются рекомендациями по уровню персонажа, чтобы игроки низкого уровня избегали чрезмерно сложных вызовов.

: теперь задания сопровождаются рекомендациями по уровню персонажа, чтобы игроки низкого уровня избегали чрезмерно сложных вызовов. Технические исправления : устранены проблемы с блокировкой некоторых квестов и головоломок.

: устранены проблемы с блокировкой некоторых квестов и головоломок. Улучшения навыков и графики : обновлена работа воинского навыка «Мастерство средней брони», улучшено освещение.

: обновлена работа воинского навыка «Мастерство средней брони», улучшено освещение. Фоторежим: решены проблемы с качеством HDR-скриншотов, а также доработаны другие аспекты режима.

Разработчики отмечают, что игра изначально была довольно стабильной, однако текущее обновление знаменует переход к устранению «мелких вредоносных ошибок».

BioWare также обратилась к игрокам:

Мы благодарны за вашу поддержку Dragon Age: The Veilguard. Надеемся, что вы оцените изменения, которые мы внесли с момента релиза. Переходя к исправлению критических ошибок, мы намерены сделать игровой опыт максимально комфортным. Dareth shiral!