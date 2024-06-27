Подробности о специализациях и фракциях Dragon Age: The Veilguard

Создатели Dragon Age: The Veilguard рассказали об особенностях фракций и специализаций в грядущем ролевом приключении.

Для каждого класса BioWare подготовили уникальную боевую систему, в результате чего меняется и стиль игры. Для классов также создали несколько специализаций, при развитии которых разница между представителями разных направлений станет ещё более заметной. Специализации открываются по мере прокачки персонажа.

Маг со специализацией Зовущий смерть практикует некромантию. Чародей-призыватель повелевает огнём, холодом и молнией. Специализация Клинок заклинаний позволяет использовать зачарованное оружие ближнего боя.

Воин может стать Жнецом с потусторонними умениями и ночными клинками, которые вытягивают жизнь из врагов. Убийца является экспертом по двуручному оружию. Ещё можно стать Чемпионом с упором на тактическую защиту.

Разбойник может стать Дуэлянтом с парными мечами - самая быстрая из специализаций класса. Диверсант умеет обращаться с ловушками и использовать разнообразные трюки. Рейнджер Завесы полагается на лук и предпочитает дальний бой.

Поначалу специализации не сильно повлияют на геймплей - их ценность будет повышаться в процессе прокачки персонажа и открытия новых навыков.

Отдельное внимание уделили и доступным фракциям, выбор которых влияет на разные элементы игры. Игроки смогут присоединиться к Серым Стражам, Антиванским воронам, Дозору скорби, Теневым драконам, Повелителям фортуны или Путешественникам вуали. Участник каждой фракции обладает уникальными предметами одежды, которые можно увидеть в катсценах — если герой при этом не будет облачён в броню. Кроме того, каждая фракция дарит три уникальные особенности. К примеру Повелители фортуны (фракция с уклоном в пиратскую тематику) сразу позволяют получить репутацию у этой фракции. Она откроет доступ к дополнительному урону против наёмников и имеет бонус к добиваниям. Так же выбор фракции повлияет на имя и прошлое протагониста, условия его встречи с Варриком и их совместные путешествия. Авторы отметили, что игрок не может спасти мир в игре в одиночку - ему потребуется помощь фракции. Каждый из семи компаньонов героя представляет одну из фракций. Исключением стала лишь разведчица Хардинг, которая относится к Инквизиции. Хотя Инквизитор вернётся в The Veilguard, сама организация уже либо не существует, либо действует в Орлее. При желании игрок может изменить внешность в Маяке, однако поменять класс, детали прошлого и черты характера после старта игры уже не выйдет.