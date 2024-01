Bandai Namco представила трейлер следующего DLC для Dragon Ball Z Kakarot

Сегодня, во время проведения Dragon Ball Games Battle Hours 2024 в Лос-Анджелесе, компания Bandai Namco объявила о выходе следующего DLC для Dragon Ball Z Kakarot.

Новое DLC появится в феврале и станет третьим в рамках Season Pass 2 после Bardock: Alone Against Fate и The 23rd World Tournament.

Оно называется "Goku's Next Journey" и посвящено 28-му мировому турниру боевых искусств. Ветераны серии знают, что речь идет о противостоянии Гоку с Уубом.

Для многих фанатов это, несомненно, станет приливом ностальгии, особенно учитывая характер Ууба.

Хотя это DLC воспроизводит конец истории Dragon Ball Z, мы не знаем, станет ли оно последним DLC для игры.

Оно будет представлять собой конец второго сезонного пропуска, но Bandai Namco известна тем, что раскрывает новые сезонные пропуски и DLC спустя несколько лет после выхода игры, особенно для игр, основанных на аниме.

Dragon Ball Z Kakarot уже доступна на PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.