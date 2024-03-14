Создатель Dragon Quest признался в любви к серии Final Fantasy

Один из отцов-основателей знаменитой японской франшизы ролевых игр Dragon Quest, Юдзи Хории, признался, что его серия всегда конкурировала с Final Fantasy. Несмотря на то, что игры выпускаются под одним издателем, Square Enix, им приходится бороться за внимание руководства и игроков. Тем не менее Хории рад, что у Dragon Quest есть такой конкурент, и он также любит Final Fantasy.

Как отмечает создатель Dragon Quest, для успешного развития серии ей всегда нужен был мощный конкурент. Разработчикам во многом повезло, что им стала серия Final Fantasy. Соперничество между игровыми франшизами не помешало командам подружиться друг с другом и перенять опыт для создания лучших игр.

Я думаю, что они [Final Fantasy] были хорошими соперниками. Конечно, я играл в игры этой серии.

— сообщил Юдзи Хории.

По словам геймдизайнера, он играл в самые разные игры серии Final Fantasy, включая самые старые части и недавно вышедшие новинки. По мнению Хории, ему нравится, куда движется франшиза, но у Dragon Quest будет свой собственный путь. Среди самых любимых частей Final Fantasy он выделяет десятую и двенадцатую за уникальные игровые новации в серии.