Слух: в этом году появится новая информация о HD-2D ремейке Dragon Quest 3

Впервые анонсированная еще в 2021 году, Dragon Quest 3 HD-2D Remake - это игра, на которую многие давно положили глаз, но при этом продолжают испытывать все большее беспокойство, учитывая полное радиомолчание, наступившее в Square Enix с момента анонса игры. Однако, похоже, скоро все может измениться.

По крайней мере, на это намекает известный инсайдер Midori в своем Твиттере. Отвечая на вопрос о том, появятся ли в ближайшее время какие-либо новости о Dragon Quest 3 HD-2D Remake, инсайдер заявил, что разработка игры "все еще продолжается" и что Square Enix, скорее всего, поделится новыми подробностями о ней в этом году.

Когда именно это произойдет, инсайдер не уточняет, но, учитывая, что в ближайшее время пройдет несколько крупных летних выставок, можно надеяться, что ремейк появится еще не скоро.

Тем временем Square Enix также работает над Dragon Quest 12: The Flames of Fate, следующей основной частью серии, которая создается на движке Unreal Engine 5. Однако в последних сообщениях утверждается, что из-за длительных проблем с производством игра подверглась многочисленным внутренним задержкам.