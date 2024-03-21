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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 409 оценок

Анализ производительности RX 7800 XT, RX 6600, Intel Arc A770, RTX 4070 и RTX 4070 Ti в Dragon's Dogma 2

Gutsz
Новости

После публикации полноценных обзоров Dragon's Dogma 2 от игровых СМИ стало известно, что перед нами еще одна проблемная в плане производительности игра. Точное техническое состояние ролевой игры остается неизвестным, но первые тесты показывают очень печальные результаты даже для владельцев среднебюджетных ПК. Ситуация будет лучше только для пользователей с железом высокого уровня, как показал недавний анализ производительности Dragon's Dogma 2 на RX 7800 XT, RX 6600, Intel Arc A770, RTX 4070 и RTX 4070 Ti.

Технические эксперты из PC Gamer решили узнать, как обстоят дела с производительностью на недавно выпущенных видеокартах от каждого производителя. Для этого они взяли упомянутые видеокарты и мощные процессоры от AMD и Intel. Результаты их тестирования в 1080p, 2К и 4К вы можете увидеть на представленных ниже скриншотах.

Во время тестов в Dragon's Dogma 2 были установлены максимальные настройки графики без трассировки лучей и масштабирования. Как работает игра с DLSS и FSR, вы можете увидеть ниже:

+ ещё 2 картинки

Как показал анализ производительности, количество кадров в секунду в Dragon's Dogma 2 во многом будет зависеть от мощности вашего процессора и в меньшей степени от видеокарты. Тем не менее для комфортной игры все равно потребуются графические чипы уровня RTX 2080 и Radeon RX 6700. Самой проблемной областью в игре является город, где заметно падение частоты кадров на любом железе. Масштабирование изображения DLSS и FSR не позволяет получить заметный прирост кадров в секунду, но они хорошо подходят для сглаживания изображения.

Dragon's Dogma 2 будет доступна на ПК и консолях уже завтра, 22 марта.

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Комментарии: 40
Ваш комментарий
Ds_Raider

Неужели они не придумали ползунок, чтобы ограничить количество отображаемых npc для снижения нагрузки на проц?
Фича стара, как мир. Пользуются почти в любой ммо.

9
Serpentrage

Уже же обьяснили, это дизайн мира. Монстры могут ворваться в город( что происходит часто судя по обзорам) и начать убивать нпс( сюжетных видимо тоже). Если игрок будет сам регулировать кол-во нпс - то геймдиз задумка с паникой в городе - пойдет нафиг.

1
Raphtallia Serpentrage

Ну нихрена себе. в тес5 драконы тоже деревни жгли и не только они. всякая нечесть нападала прям в городах. А шла она на любом калькуляторе. Тут не в этом дело, а в руках разрабов.

4
Serpentrage Raphtallia

Говорили же - нагрузка идет на проц, все пешки с ИИ, как видимо и нпс, все время чета расчитывают и думают =)

0
Raphtallia Serpentrage

Т.е. в теории если вырезать весь город, то фпс поднимется? хм. интересно даже... Но в тес же тоже нпс ходили и че-то там делали. и монстры на них нападали. короче я не оч. понимаю что они подразумевают под ИИ нпс.

0
Spillik Serpentrage

Похоже на очередную байку

3
Ser mak

проверю поиграв 2 ч, потом верну деньги.

За такое издевательство и за такие деньги лучше подожду бесплатный репак!

2
LUCIFER_AGGRESSOR

Сторонняя DRM-защита: Denuvo Anti-tamper

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Скажет тебе сакнуть у неё

0
Raphtallia LUCIFER_AGGRESSOR

Когда нить ее точно ломанут, ну или разрабы сами сольют. Вот увидите. Но 6к платить за такую Оптимизацию - это моветон. максимум активашка за 300-400 р и все. Пройти с тренером и забыть.

5
Unicorling Raphtallia

С процентами за пополнение 7

0
Палыч Роков Raphtallia

Дэнуву уже давно не ломали, я даже не помню какая последняя игра была с ней взломана

0
Unicorling Палыч Роков

Ну как говорится, значит и фиг сней

0
Jarvis666

После завтра чекайте в Стиме смешанную статистику отзывов. Люди будут ругать техническую часть игры))

2
СнопакДоминатор

В ведьмаке 3 графон +- такой же. Снова положили болт на оптимизацию.

0
Turlion

В Ведьмаке возможно даже получше графон

5
001fess

Думаю что даже если положить болт, оптимизация будет получше. Тут что другое, темное и мерзкое.

3
Great-heartedElio

Директор студии: "ну что ребята, сколько у нас там фпс?"

- "30, начальник! "

-"А с длсс? "

- "50"

-"Збс, выпускаем!"

7
Kortver

(Такой же) Ты когда в ведьмак третий то играл?

0
Floww

норм на 4070 ти с будет хорошо даже

0
Raphtallia

Дело не в карте, а в проце. Вам же написали в новости. Думаю если какой нить 14900 поставить. то и на 2060 пойдет.

1
valera antonov Raphtallia

Защита жрет проц полюбому. Вот практически всегда когда защиту убирают фпс возростает на процентов 15. Замечал не раз

0
Палыч Роков Raphtallia

хренас два, проц процессором, но в итоге упирается в карту, с 2060 там будет жопа везде, карта уже никакущая

0
Floww Raphtallia

да и на 9900 пойдет я уверен. Ниразу еще ничего в проц не упиралось

0
Raphtallia Floww

Ну посмотрим, скоро сама гляну. Но если это чудо не выдаст мне 60 хотя-бы на средних-это будет просто смешно.

0
nicomedes

Насколько я понимаю, они банально не смогли распаралелить задачи на ядра процессора, из-за чего игра не нагружает нормально видеокарту.

0
Raphtallia

Так и есть. У них по моему и в 1-ой какие-то проблемы были. Помню еще anthem который грузил тогда мой 6700 под завязку а 1080 вообще стояла мертвым грузом. О-Оптимизация.

0
Dimkinpark

Возможно программа ParkControl может дать прирост ФПС. В BG3 с этой прогой прирост бывал до 100%.

0
valera antonov

Уверен что антипиратская защита от части виновата. Если смотреть на резик 4 то они туда не только дэнуву засунули и там бывали какие то неожиданные падения фпс но самое странное если перезапустить игру то в этих местах где были жесткие просадки оказывалось все норм

0
Unicorling

У меня спрашивают почему я с 3080ти сижу на мониторе 1080р, вот почему ) (хотя эту игру не купил и не планирую, из за цены)

0
InterestedIsandro

Ну что завтра врываемся!!! Кто не апгрейднул компик - земля металом :D

-5
EvgeniiV

Так понял она ночью выходит

0
InterestedIsandro EvgeniiV

По мск в 3 ночи

0
EvgeniiV InterestedIsandro

👍🤙👍

0
Psixoi

Ну ща наверное самые бомжи с 14700k минимум сидят.

-5
Raphtallia

Ну да, конечно. Я не так давно обновилась до 12700kf. У бомжей-то точно 14700 стоит, не иначе. На самом деле тупая идея скидывать на проц игруху. Видюха получается за 70 кусков мертвым грузом в догме лежать будет? Бред полнейший и кривые руки разрабов.

3
valera antonov Raphtallia

Если брать всех геймеров то средний проц ко орый установлен это наверно 3600 какойнибудь)

3
Fenharell valera antonov

У многих до сих пор 3770 вообще лол и ксеоны

0