Анализ производительности RX 7800 XT, RX 6600, Intel Arc A770, RTX 4070 и RTX 4070 Ti в Dragon's Dogma 2

После публикации полноценных обзоров Dragon's Dogma 2 от игровых СМИ стало известно, что перед нами еще одна проблемная в плане производительности игра. Точное техническое состояние ролевой игры остается неизвестным, но первые тесты показывают очень печальные результаты даже для владельцев среднебюджетных ПК. Ситуация будет лучше только для пользователей с железом высокого уровня, как показал недавний анализ производительности Dragon's Dogma 2 на RX 7800 XT, RX 6600, Intel Arc A770, RTX 4070 и RTX 4070 Ti.
Технические эксперты из PC Gamer решили узнать, как обстоят дела с производительностью на недавно выпущенных видеокартах от каждого производителя. Для этого они взяли упомянутые видеокарты и мощные процессоры от AMD и Intel. Результаты их тестирования в 1080p, 2К и 4К вы можете увидеть на представленных ниже скриншотах.
Во время тестов в Dragon's Dogma 2 были установлены максимальные настройки графики без трассировки лучей и масштабирования. Как работает игра с DLSS и FSR, вы можете увидеть ниже:
Как показал анализ производительности, количество кадров в секунду в Dragon's Dogma 2 во многом будет зависеть от мощности вашего процессора и в меньшей степени от видеокарты. Тем не менее для комфортной игры все равно потребуются графические чипы уровня RTX 2080 и Radeon RX 6700. Самой проблемной областью в игре является город, где заметно падение частоты кадров на любом железе. Масштабирование изображения DLSS и FSR не позволяет получить заметный прирост кадров в секунду, но они хорошо подходят для сглаживания изображения.
Dragon's Dogma 2 будет доступна на ПК и консолях уже завтра, 22 марта.
Неужели они не придумали ползунок, чтобы ограничить количество отображаемых npc для снижения нагрузки на проц?
Фича стара, как мир. Пользуются почти в любой ммо.
Уже же обьяснили, это дизайн мира. Монстры могут ворваться в город( что происходит часто судя по обзорам) и начать убивать нпс( сюжетных видимо тоже). Если игрок будет сам регулировать кол-во нпс - то геймдиз задумка с паникой в городе - пойдет нафиг.
Ну нихрена себе. в тес5 драконы тоже деревни жгли и не только они. всякая нечесть нападала прям в городах. А шла она на любом калькуляторе. Тут не в этом дело, а в руках разрабов.
Говорили же - нагрузка идет на проц, все пешки с ИИ, как видимо и нпс, все время чета расчитывают и думают =)
Т.е. в теории если вырезать весь город, то фпс поднимется? хм. интересно даже... Но в тес же тоже нпс ходили и че-то там делали. и монстры на них нападали. короче я не оч. понимаю что они подразумевают под ИИ нпс.
Похоже на очередную байку
проверю поиграв 2 ч, потом верну деньги.
За такое издевательство и за такие деньги лучше подожду бесплатный репак!
Сторонняя DRM-защита: Denuvo Anti-tamper
5 different PC within a day - максимальное число устройств
Скажет тебе сакнуть у неё
Когда нить ее точно ломанут, ну или разрабы сами сольют. Вот увидите. Но 6к платить за такую Оптимизацию - это моветон. максимум активашка за 300-400 р и все. Пройти с тренером и забыть.
С процентами за пополнение 7
Дэнуву уже давно не ломали, я даже не помню какая последняя игра была с ней взломана
Ну как говорится, значит и фиг сней
После завтра чекайте в Стиме смешанную статистику отзывов. Люди будут ругать техническую часть игры))
В ведьмаке 3 графон +- такой же. Снова положили болт на оптимизацию.
В Ведьмаке возможно даже получше графон
Думаю что даже если положить болт, оптимизация будет получше. Тут что другое, темное и мерзкое.
Директор студии: "ну что ребята, сколько у нас там фпс?"
- "30, начальник! "
-"А с длсс? "
- "50"
-"Збс, выпускаем!"
(Такой же) Ты когда в ведьмак третий то играл?
норм на 4070 ти с будет хорошо даже
Дело не в карте, а в проце. Вам же написали в новости. Думаю если какой нить 14900 поставить. то и на 2060 пойдет.
Защита жрет проц полюбому. Вот практически всегда когда защиту убирают фпс возростает на процентов 15. Замечал не раз
хренас два, проц процессором, но в итоге упирается в карту, с 2060 там будет жопа везде, карта уже никакущая
да и на 9900 пойдет я уверен. Ниразу еще ничего в проц не упиралось
Ну посмотрим, скоро сама гляну. Но если это чудо не выдаст мне 60 хотя-бы на средних-это будет просто смешно.
Насколько я понимаю, они банально не смогли распаралелить задачи на ядра процессора, из-за чего игра не нагружает нормально видеокарту.
Так и есть. У них по моему и в 1-ой какие-то проблемы были. Помню еще anthem который грузил тогда мой 6700 под завязку а 1080 вообще стояла мертвым грузом. О-Оптимизация.
Возможно программа ParkControl может дать прирост ФПС. В BG3 с этой прогой прирост бывал до 100%.
Уверен что антипиратская защита от части виновата. Если смотреть на резик 4 то они туда не только дэнуву засунули и там бывали какие то неожиданные падения фпс но самое странное если перезапустить игру то в этих местах где были жесткие просадки оказывалось все норм
У меня спрашивают почему я с 3080ти сижу на мониторе 1080р, вот почему ) (хотя эту игру не купил и не планирую, из за цены)
Ну что завтра врываемся!!! Кто не апгрейднул компик - земля металом :D
Так понял она ночью выходит
По мск в 3 ночи
👍🤙👍
Ну ща наверное самые бомжи с 14700k минимум сидят.
Ну да, конечно. Я не так давно обновилась до 12700kf. У бомжей-то точно 14700 стоит, не иначе. На самом деле тупая идея скидывать на проц игруху. Видюха получается за 70 кусков мертвым грузом в догме лежать будет? Бред полнейший и кривые руки разрабов.
Если брать всех геймеров то средний проц ко орый установлен это наверно 3600 какойнибудь)
У многих до сих пор 3770 вообще лол и ксеоны