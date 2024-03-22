Capcom опубликовала официальное заявление по поводу микротранзакций и отсутствия опции "Новой игры" в Dragon's Dogma 2

Компания Capcom ответила недовольным PC-игрокам Dragon's Dogma 2 и высказалась по поводу спорных микротранзакций и проблем с производительностью игры, которые привели к "смешанному" рейтингу пользовательских рецензий на платформе Valve.
Как мы уже сообщали, в настоящее время Dragon's Dogma 2 втянута в ожесточенные дебаты по поводу микротранзакций, которые с первого дня позволяют игрокам платить реальные деньги за полезные предметы в однопользовательской ролевой игре стоимостью $70.
Кроме того, Dragon's Dogma 2 столкнулась с проблемами производительности даже на мощных ПК, в частности с частотой кадров.
Теперь, в сообщении, адресованном непосредственно игрокам Dragon's Dogma 2 в Steam, Capcom ответила на эту реакцию, заявив: "Мы хотели бы проинформировать вас о состоянии следующих пунктов, по поводу которых мы получили многочисленные комментарии от сообщества. Всем, кто с нетерпением ждал выхода этой игры, мы приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства".
В своем обращении к игрокам на ПК Capcom перечислила все предметы, которые можно получить в игре:
- Искусство преображения (изменение внешности персонажа)
- Загадочный ладан Разлома (изменение характера пешки)
- Кристалл возврата (точка возвращения для телепорта)
- Камень пробуждения (возвращает павшего к жизни)
- 500 кристаллов Разлома / 1500 кристаллов Разлома / 2500 кристаллов Разлома.
- Самодельный ключ от темницы
- Дымовая приманка для гарпий.
Таким образом Capcom подчеркивает, что все эти предметы можно получить в ходе обычного игрового процесса (кроме некоторых вещей из Deluxe-издания) — именно это и утверждали некоторые игроки с самого момента релиза. Более того, все эти микротранзакции ничем не отличаются от любой другой игры Capcom последних лет. Они уже давно продают орбы в DMC5 и лечебные спреи в Resident Evil.
Тем временем Capcom обратилась к проблемам с производительностью ПК и повторила предупреждение о том, что Dragon's Dogma 2 подвергает процессоры чрезмерной нагрузке при одновременном появлении множества персонажей. Capcom заявила, что расследует и устраняет критические проблемы, такие как сбои и зависания, начиная с самых приоритетных в патчах, которые будут выпущены в ближайшее время.
Интересно, что Capcom заявила, что рассматривает возможность добавления опции для начала новой игры в версию для Steam.
Мы рассматриваем возможность добавления в Steam-версию игры функции, которая позволит игрокам, которые уже играют, начать игру заново. Мы сообщим больше подробностей, как только сможем.
На данный момент единственный способ начать "Новую игру" это удаление сохранений или покупка Никаких платных DLC для начала "Новой игры" не существует.
Кто тут недавно говорил, что CAPCOM - самый лучший издатель, м?..
Никогда не были. Достаточно посмотреть список доната DMC5 или Monster Hunter на странице в Стиме
Отвечая на вопрос - Капком лучший издатель 2023, по версии метакритик
По своим основным франшизам - может быть. Но Dragon's Dogma никогда не была их передовой серией, скорее как экспериментальная RPG. До анонса второй части, на первую не особо обращали внимание даже
В Monster Hunter доната море,но по факту - это только скинчики , как в КС или Доте.
Но вот на пример в РЕ4 Ремейке уже можно было покупать купон на апгрейд пухи и еще какие-то Pay2win вещи... В синглплеере... Не спс.
Сволочи!!! За 70 бачей подсунули багованную херь!!!
За 70 + цена DLC
Персонаж, который вырезал всех нпс ради фэпэса смотрит на их извинения
Хотелось бы конечно обзоров полноценных.
Меня удивляет, что негатив вызывает донат, одно сохранение и оптимизон. Выходит, то что видят, слышат, читают на экране игроки одобряют?
Кому-то квесты показались скучными, сюжет неинтересным, но и в первой части это были не самые сильные стороны. Попробуй первую часть скачать, будет больше представления об этой игре нежели слушать других
дело не в том что сохранение одно.
нельзя начать новую игру не заплатив.
И где же правда?)
чтоб узнать надо поиграть, а я еще первую часть не прошел.
Понятно, я сам только вечером доберусь до истины)
а то что видеокарты 40 серии по одному месту пошли эта норм?
То есть я так понял на картах ниже всё заебись, а на 40 всё плохо ?
При чём тут видеокарты, если всё упирается в процессор? Или точнее в неоптимизированность его дружбы с игрой. Я с RTXON в 4к играю вполне нормально. Проблемы только в городах и крупных деревнях. Там жопа - да.
впервые в истории - одноразовая игра!
сохранения можно удалить в специальную папку и на пк и спокойной играть новую игру, вопрос зачем? В игре есть смена внешности, есть смена профы, смена пешек. Только для того, чтобы пройти игру второй раз? Старт один, выборов там нет
"Your character appearance is on their servers so deleting your save files from \STEAM\userdata\NUMBER\2054970\remote\win64_save and making edits within the character creator, even with Cloud saves off, does not apply to your in-game character."
не одноразовая игра, а бесконечная. ты можешь менять перса сколько раз душе угодно по путно не теряя его прогресс, созданием нового
в любом случае микротранзакции в сингле - очередное дно
да, согласен
Что тут можно сказать по итогу. Горжусь за ПК игроков и возможностям Steam которые в очередной раз отстаивают интересы всех геймеров.
Да, можно сказать что донаты на добровольной основе были в их играх и раньше, а многие ток сегодня про это узнали, но это сингл игра и под любым соусом для сингл игр это зло, а япошки пусть запомнят этот день если вдруг захотят обнаглеть по полной.
Ну и в целом все разработчикам, не важно будь то концепция или ещё что либо, такая опция по как "новая игра" должна быть по умолчанию в любой игре. Неважно почему игрок захотел начать всё с нуля, но удалять для этого сохранение чёт там искать и тд, это просто гемор и отсутствие элементарной возможности.
Ну и оптимизация, но тут уже и так сказано тысячу раз про это.
А меня смущает что в игре нету fg, типо длсс 3 там есть, fsr 3 есть, а генератора нет ни там ни там, хотя вроде была инфа, что он будет. По поводу процов, это да. Прям пздц, возможно обладатели топовых камней особо и не страдают. Но я манал менять всю платформу с am4 на am5 я уже так посчитал, это всё мне в 80к обойдется... Считай цена видеокарты. Хнык(
Capcom: пока есть л0хu, наши дела не так уж и плохи)
очередная фентезийная хрень. Сколько можно уже это нелепое фентези клепать, для любителей потыкаться с медведем.
чувак ,ну иди в COD погоняй или фортнайт. Чего ты ожидал зайдя в ветку Dragon’s Dogma 2 ? Или была мысль ,что они шутер/эктракшн из нее сделают😂
Он просто краборождённый
Крабочел по сути