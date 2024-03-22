Capcom опубликовала официальное заявление по поводу микротранзакций и отсутствия опции "Новой игры" в Dragon's Dogma 2

Компания Capcom ответила недовольным PC-игрокам Dragon's Dogma 2 и высказалась по поводу спорных микротранзакций и проблем с производительностью игры, которые привели к "смешанному" рейтингу пользовательских рецензий на платформе Valve.

Как мы уже сообщали, в настоящее время Dragon's Dogma 2 втянута в ожесточенные дебаты по поводу микротранзакций, которые с первого дня позволяют игрокам платить реальные деньги за полезные предметы в однопользовательской ролевой игре стоимостью $70.

Кроме того, Dragon's Dogma 2 столкнулась с проблемами производительности даже на мощных ПК, в частности с частотой кадров.

Теперь, в сообщении, адресованном непосредственно игрокам Dragon's Dogma 2 в Steam, Capcom ответила на эту реакцию, заявив: "Мы хотели бы проинформировать вас о состоянии следующих пунктов, по поводу которых мы получили многочисленные комментарии от сообщества. Всем, кто с нетерпением ждал выхода этой игры, мы приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства".

В своем обращении к игрокам на ПК Capcom перечислила все предметы, которые можно получить в игре:

Искусство преображения (изменение внешности персонажа)

Загадочный ладан Разлома (изменение характера пешки)

Кристалл возврата (точка возвращения для телепорта)

Камень пробуждения (возвращает павшего к жизни)

500 кристаллов Разлома / 1500 кристаллов Разлома / 2500 кристаллов Разлома.

Самодельный ключ от темницы

Дымовая приманка для гарпий.

Таким образом Capcom подчеркивает, что все эти предметы можно получить в ходе обычного игрового процесса (кроме некоторых вещей из Deluxe-издания) — именно это и утверждали некоторые игроки с самого момента релиза. Более того, все эти микротранзакции ничем не отличаются от любой другой игры Capcom последних лет. Они уже давно продают орбы в DMC5 и лечебные спреи в Resident Evil.

Тем временем Capcom обратилась к проблемам с производительностью ПК и повторила предупреждение о том, что Dragon's Dogma 2 подвергает процессоры чрезмерной нагрузке при одновременном появлении множества персонажей. Capcom заявила, что расследует и устраняет критические проблемы, такие как сбои и зависания, начиная с самых приоритетных в патчах, которые будут выпущены в ближайшее время.

Интересно, что Capcom заявила, что рассматривает возможность добавления опции для начала новой игры в версию для Steam.

Мы рассматриваем возможность добавления в Steam-версию игры функции, которая позволит игрокам, которые уже играют, начать игру заново. Мы сообщим больше подробностей, как только сможем.

На данный момент единственный способ начать "Новую игру" это удаление сохранений или покупка Никаких платных DLC для начала "Новой игры" не существует.