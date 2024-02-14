Дата выхода The Dragon's Dogma 2 уже совсем близка, и многие надеются, что она станет одной из лучших игр в стиле Souls на ПК. Сегодня Capcom представила новый трейлер, демонстрирующий класс лучника. Лучники в The Dragon's Dogma 2 специализируются на атаках на дальние дистанции с использованием лука и стрел. Они могут целиться в врагов, находящихся на высоких позициях, и атаковать их на расстоянии. Лучники играют важную роль в поддержке передовой линии.
Дата выхода The Dragon's Dogma 2 намечена на 22 марта 2024 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.
Какой souls? Тут нет элементов souls like от слова совсем. Что вообще тут происходит? Одни не могут перевести "arisen" то арсен, то арисен. Другие пишут что это jrpg или вообще souls. Пишите источник откуда вы это все копипастите.