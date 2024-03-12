Чарт продаж Steam возглавили Helldivers 2 и Dragon's Dogma 2

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 5 по 12 марта. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.
Адские Десантники из Helldivers 2 продолжают удерживать первую строчку среди самых прибыльных премиум-игр в Steam, но к ним уже подбирается Dragon's Dogma 2. Ролевая игра выйдет только 22 марта, но уже сейчас Capcom может говорить о успехах в продажах. В настоящее время игра занимает третье место в рейтинге доходов на платформе Steam (если не учитывать аппаратное обеспечение в виде Steam Deck, то второе место).
Кстати, другая крупная игра, выходящая на следующей неделе, пока не может похвастаться подобным достижением. Речь идет о Horizon Forbidden West: Complete Edition, которая в данный момент занимает 47 место, и её опережает даже Ghost of Tsushima: DIRECTOR'S CUT, которая выходит только в мае. Сейчас предзаказ на самурайский экшен расположился на 23 месте. Но, конечно, все изменится на следующей неделе и новые приключения Элой поднимутся выше.
Last Epoch продолжает демонстрировать прекрасные результаты и занимает 4-е место в рейтинге самых прибыльных игр, а вот Diablo 4 даже не смогла попасть в топ-100.
- Helldivers 2
- Steam Deck
- Dragon's Dogma 2
- Last Epoch
- Forza Horizon 5
- Supermarket Simulator
- Crusader Kings 3
- Call of Duty
- Baldur's Gate 3
- Helldivers 2 - Upgrade to Super Citizen Edition
Демократия победила