Dragon's Dogma 2 уже стала хитом продаж в Steam

Dragon's Dogma 2 выйдет 22 марта 2024 года, но Capcom уже может говорить о первых успехах в продажах. Сейчас Dragon's Dogma 2 занимает четвертое место в рейтинге доходов в Steam (если не учитывать аппаратное обеспечение в виде Steam Deck, то третье). И все это благодаря высокому интересу к цифровым предзаказам игры. В качестве бонуса за такую покупку мы получаем дополнительный набор оружия, которое можно использовать в игре.
Helldivers 2 по-прежнему очень хорошо продается в Steam, игра приносит самый высокий доход в Steam, даже обогнав по популярности Counter-Strike 2. В то же время дела у Palworld идут значительно хуже. Массовый хит января 2024 года сейчас находится на 21-м месте в рейтинге доходов Steam. За прошедшие выходные в игру одновременно играли 171 000 человек в Steam. Это огромное падение по сравнению с январским результатом, когда в Palworld играли до 2,1 миллиона человек.
А вот Last Epoch, являющаяся конкурентом Diablo 4, показывает очень хорошие результаты в рейтинге: две недели назад в Steam одновременно играли 264 тысячи человек. Игра остается в первой десятке рейтинга, конкурируя с крупнейшими хитами рынка.
Текущий рейтинг проектов с наибольшим доходом в Steam:
- Helldivers 2
- Counter-Strike 2
- Steam Deck ( железо)
- Dragon's Dogma 2 ( предзаказ)
- PUBG
- Apex Legends
- Last Epoch
- Forza Horizon 5
- Supermarket Simulator
- Backpack Battles
- Baldur's Gate 3
- DOTA 2
- Monster Hunter: World
- Elden Ring
- Crusader Kings 3
- Balatro
- Call of Duty
- Destiny 2
- The Elder Scrolls Online
- GTA V
да потому что мало крутых экшен рпг выходит
Согласен сейчас засилье гвно соулсов
кто бы переиздал SACRED первую часть, вот было бы счастье
согласен, от каловых сулсов уже блевать охота
Через годика полтора можно будет заценить, когда скидки будут в половину или денуво уберут
почти 7к мда.....
5400 стоит же.
32000 тенге или 70$ + комиссия от пополнения и выходит 7000, хз где 5400, да даже 5400 это дофига
Поэтому я и ушел с Кз назад в рф. Смысла там сидеть не вижу, . Все равно все на плати брал, когда на Кз сидел .
Я смотрел схемы как вернутся, там очень запутано, ещё нужно тех поддержке предъявить карточку с которой платил, я с карточки платил лет 10 назад последний раз. Так что ещё и акаунт потерять могу вместо возвращения
За 6к взял дэлюкс на плати ру.
Ценник конечно финиш, буду ждать скидок через полгода.
Забавно, редактор сделали доступным в регионе, а саму игру нет
Когда это "нас" останавливало?(рит.)
Главное полного запрета на распространение нету. А значит спокойно на ру акк можно купить.
А то как с хогвардс может быть. Что на ру акк ты в принципе не можешь купить. Но на казакском с ру айпи ты все равно спокойно играешь.
В остальном. Пока все относительно норм. Но как я говорил. Скорей всего играть запретят нам не снаружи, а внутри. Вместе со всем внешним инетом. Это вопрос времени.
5500 руб, не Крапком идет в задницу c такими ценами.
В Казахстане 7000
Удивительно
Надеюсь они оправдает себя.
Я смотрю здесь куча гениев собралось, эта игра почти "г*вно соулс" но естественно, что бы это понять нужно было первую часть пройти, с вашими навыками игры Вас первая собака обосыт, так что если вы из поколения "альфа" или "зумеров" боюсь игра убьёт Вас ещё в главном меню поэтому советую смотреть геймплейные трейлеры внимательнее и тогда Ваши глаза увидят, что у гг есть ХП, МП, СТАМИНА и если гг полностью потеряет СТАМИНУ он перестанет двигаться, стамина расходуется на бег, удары, прыжки, лазание по монстрам, и.т. д. И да эту игру делают Японцы сложность норма это хард для европейцев, Поздравляю, если Вам не нравятся серии Миядзаки Dark Souls, Demon Souls, Bloodboorne, Elden Ring как мне то ждите, что эта игра вас откровенно В*еб** и высушит🤣
Прошёл первую часть, довольно казуальная, если не брать в расчёт остров, для меня он просто скучный был
та да..какая бл. сложность там? сложность для меня была одна...не заснуть под конец игры