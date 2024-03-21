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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 409 оценок

Энтузиаст сравнил графику Dragon's Dogma 2 с трассировкой лучей и без

butcher69
Новости

В сети появилось новое сравнительное видео графики Dragon’s Dogma 2 с трассировкой лучей и без, на котором видно, что реализация игры далеко не самая лучшая из тех, что мы видели за последнее время.

В сравнении, подготовленном ElAnalistaDeBits, подчеркивается, что трассировка лучей дает наиболее заметные различия в интерьерах и темных областях. На хорошо освещенных участках, напротив, различия очень незначительны и определенно не стоят того, чтобы платить за это производительностью.

Ранее сегодня ElAnalistaDeBits также поделился еще одним сравнительным видео Dragon's Dogma 2, в котором подчеркиваются значительные анимационные и визуальные улучшения по сравнению с оригинальной версией игры.

Dragon's Dogma 2 выходит завтра, 22 марта, на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

3
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Evialroot

Ага, на этом плеере только и смотреть ролики сравнения графики :-D

12
r0b0tf00t

прикол, без rtx хорошо

3
Случайный Игрок

Если сильно будет резать фпс, то ну его нафиг. Не существенно.

2
Riodjio

Разница почти не заметна. А фпс в половину срежет

1
Gords
1
GraF68ru

ценой превращения игры в слоумо эти изменения крайне убоги.

0
AllConforD

"В сравнении, подготовленном ElAnalistaDeBits, подчеркивается, что трассировка лучей дает наиболее заметные различия в интерьерах и темных областях. На хорошо освещенных участках, напротив, различия очень незначительны и определенно не стоят того, чтобы платить за это производительностью."

С трассировкой картинка более приятно смотрится, как обычно, имхо, запас производительности на железяке присутствует, так что нужно будет в живую обязательно заценить, что и будет сделано.

0