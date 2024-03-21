Энтузиаст сравнил графику Dragon's Dogma 2 с трассировкой лучей и без

В сети появилось новое сравнительное видео графики Dragon’s Dogma 2 с трассировкой лучей и без, на котором видно, что реализация игры далеко не самая лучшая из тех, что мы видели за последнее время.
В сравнении, подготовленном ElAnalistaDeBits, подчеркивается, что трассировка лучей дает наиболее заметные различия в интерьерах и темных областях. На хорошо освещенных участках, напротив, различия очень незначительны и определенно не стоят того, чтобы платить за это производительностью.
Ранее сегодня ElAnalistaDeBits также поделился еще одним сравнительным видео Dragon's Dogma 2, в котором подчеркиваются значительные анимационные и визуальные улучшения по сравнению с оригинальной версией игры.
Dragon's Dogma 2 выходит завтра, 22 марта, на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.
Ага, на этом плеере только и смотреть ролики сравнения графики :-D
прикол, без rtx хорошо
Если сильно будет резать фпс, то ну его нафиг. Не существенно.
Разница почти не заметна. А фпс в половину срежет
ценой превращения игры в слоумо эти изменения крайне убоги.
"В сравнении, подготовленном ElAnalistaDeBits, подчеркивается, что трассировка лучей дает наиболее заметные различия в интерьерах и темных областях. На хорошо освещенных участках, напротив, различия очень незначительны и определенно не стоят того, чтобы платить за это производительностью."
С трассировкой картинка более приятно смотрится, как обычно, имхо, запас производительности на железяке присутствует, так что нужно будет в живую обязательно заценить, что и будет сделано.