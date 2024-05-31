Игроки остались недовольны последним обновлением Dragon's Dogma 2

Игроки все еще ждут улучшения оптимизации в Dragon's Dogma 2. Создатели подготовили новый патч, вносящий несколько изменений. Capcom исправила некоторые мелкие ошибки и расширила место в хранилище, отныне вмещающее 3000 предметов. Самое большое изменение касается версии игры для ПК. Добавлена функция «Генерация кадров», которая должна значительно улучшить производительность на компьютерах. Однако требуется видеокарта серии RTX 4000.
Игроки открыто заявляют, что это не то обновление, на которое они рассчитывали. Самые большие проблемы до сих пор остаются нерешенными, а консоли не получили дальнейших исправлений производительности.
Серьёзно? Вы добавляете генерацию кадров вместо того, чтобы просто избавиться от Denuvo?
Похоже, над патчами работает около 10 человек. Обновления медленные и минимальные.
Разбудите меня, когда игра действительно запустится на ПК, не принадлежащий НАСА.
Исправьте наконец производительность, очень прошу.
В Capcom уже подчеркнули, что готовятся обновления для исправления игры, но надо набраться терпения.
а я еще думал - покупать ли игру или дождаться нормальных скидок. теперь ответ очевиден
А я не вижу причин для недовольств. Обнова в целом хороша. Да, в ней нет улучшения производительности. Но разве из-за этого обнова становится плохой? Не думаю.
Большая проблема только одна. Производительность в крупных городах. Все прочие проблемы незначительны и в целом не вижу причин обращать здесь внимание на что-то, кроме производительности - единственная беда игры, как по мне.
Учитывая отсталое железо слабеньких консолей, глупо надеяться получить реально серьёзное исправление производительности на консолях. Поэтому я жду улучшений только для ПК версии в этом вопросе.
Обнова плохая, когда в ней при наличии серьезных проблем занимаются чем-то другим. Особенно когда сам же пишешь про
Так если большая проблема одна - именно ей и должны заниматься. А в случае с введением генерации кадров - это как раз халтура вместо решения.
На отсталом железе слабеньких консолей прекрасно работал Death Stranding, по уровню реалистичности графики которой до сих пор трудно найти конкурентов среди вышедших позже игр. Если индийскому кодеру не хватило рупий на курс по оптимизации кода и потому "кодим как умеем, купи 4090" - это не проблема железа игроков. В массе игр давно уже нет прорывной графики, зато есть неадекватные требования вследствии экономии на доработке кода (привет Голлуму)
Уже не раз проходили про "современная игра требует ресурсов", а потом когда проблема оптимизации становится явной - впоследствии выходят патчи, сильно урезающие в той же самой "современной игре" ресурсопотребление
У кого железо от 40хх и 13 поколения процов, что с фпс? Мне нравится редактор, недавно узнал что там можно сиси большие делать. Мб куплю на июньских скидках.
с 4к в DSR без длсс, до этого патча, было около 50 фпс вне города, и 25-30 фпс в городе. Нпс материализуются прямо перед тобой. Фризы есть. Как после последнего патча-хз.
В 2к с локом 60 фпс. Настройки почти все на максимум. В столицах бывают просадки на 1-2фпс не больше. Проц решает.
Единственное место, где возникают просадки - это Вернворт, там фепесы роняются вдвое. Но в целом проблема касательно просадок чересчур преувеличена
Хотя есть такие мемы, как неписи или повозки, которые появляются у тебя перед носом, что жутко выбивает из погружения
Ну до 4к мне далеко, а вот в 2к получу удовольствие судя по отзывам. Всем спасибо за ответы.