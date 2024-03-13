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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 370 оценок

Новый трейлер Dragon's Dogma 2 демонстрирует универсальный класс в игре, способный использовать любое оружие и навык

Gutsz
Новости

Разработчики из студии Capcom завершают серию трейлеров, представляя игрокам играбельные классы в Dragon's Dogma 2. Последний ролик посвящен обзору универсального призвания, которое позволяет создавать уникальные комбинации, используя оружие и навыки из других классов. Трейлер представляет геймплейные возможности класса под названием "Варфарер" (Warfarer).

Как подчеркивают разработчики ролевого экшена, Варфарер станет новым классом в Dragon's Dogma 2. Персонаж с этим призванием способен использовать любое оружие и изучать навыки других классов. Варфарер может эффективно реагировать на различные ситуации и создавать уникальные комбинации, объединяя различные способности. Класс обладает более низкими характеристиками, что заставляет полагаться на возможности используемого оружия, а не только на грубую силу или выносливость.

Напомним, что ранее игрокам удалось обнаружить в Dragon's Dogma 2 необычный навык, открывающий необычные тактические возможности.

Релиз Dragon's Dogma 2 запланирован на 22 марта для ПК и консолей.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
iWZn00b

Продано, заверните это немедленно

5
Serpentrage

Надеюсь fov можно будет отдалить раза в 2, а то как-то тесно.

0
Kurt Macgalen

Да даже если в самой игре нет, то на нексусе сделают, не думаю что об этом стоит переживать

1
Shimuto

В первой части есть слайдер фова

0
Ольга Бузова

То что реально не хватало когда нужно закастовать камнепад и долбить потом молотком

0
MunchkiN 616

прикольно но значит что это самый крутой класс. можно стрелять и хилять и носить самые толстые доспехи и раскачивать хэпэху заодно. мой любимый класс.

0