Новый трейлер Dragon's Dogma 2 посвятили разрушительным способностям Мистического Копейщика

Разнообразие, которое обещает Dragon's Dogma 2 благодаря десяти специализациям, за которые игроки смогут выступать, выглядит одним из главных аргументов в пользу игры, и маркетинговая команда Capcom, безусловно, старается изо всех сил донести эту мысль до игроков. Несколько трейлеров, показанных за последние пару недель, проливали свет на различные доступные классы персонажей, и теперь Capcom выпустила еще один из них.
На этот раз настало время Мистического Копейщика. Мистический Копейщик - новое гибридное Продвинутое Специализация, которая будет оснащена новым оружием под названием Duospear - по сути, копьем с двумя острыми концами, — а также сможет использовать магические атаки и способности.
В частности, магические способности этого класса будут направлены на парализацию противников и метание в них предметов (в том числе трупов, созданных вами самими). Как и все гибридные специализации, Мистический Копейщик будет доступен только для игрока, а значит, Пешки не смогут использовать этот класс.
Dragon's Dogma 2 выходит 22 марта для PS5, Xbox Series X/S и PC.
Не плохо переработали копейщика из онлановой догмы) Прям как новый класс
Догма все больше и больше радует своей боевой системой :)
Вот это очень хорошо.