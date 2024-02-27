Новый трейлер Dragon's Dogma 2 представляет монстров

Capcom опубликовала подробное видео из серии «Dragon's Dogma 2 за 90 секунд», на этот раз полностью посвященное монстрам, с которыми игроку и его товарищам придется столкнуться во время приключений в ролевой игре Capcom.
Как мы видим на видео, здесь нет недостатка в разнообразии: игрокам приходится сталкиваться со всем фэнтезийным репертуаром, таким как гоблины, орки, големы, грифоны, медузы, драконы, а также с чуть менее распространенными существами, такими как Дуллахан, безголовый воин, основанный на кельтской мифологии, Талос, бронзовый гигант, очевидно, вдохновленный греческой культурой, и Сфинкс, загадочное существо, вдохновленное Медузой, которое предложить игрокам загадки, при условии, что им удастся найти его в игре.
У каждого существа будут свои особенности, которые игрокам придется хорошо изучить, если они хотят выжить, используя, где это возможно, механику, связанную с ловушками окружающей среды и так далее.
Dragon's Dogma 2 будет доступна с 22 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.
Дракончики няшные.
Жаль что расчленёнки в игре нет.
Ооооо, чувствую модеры доведут некоторые моменты до идеала)
Вот это я понимаю монстры! Красивые! С такими сражаться будет очень приятно. Особенно сфинкс порадовал. Аж физику груди ему завезли. Непонятно только, зачем соски замазали? Если не хотят их показывать, тогда зачем грудь сфинкса в принципе было оголять?
Надеюсь, будет трейлер про предметы игры: тогда можно точно не покупать, и даже не скачивать - всю игру создатели любезно выложили на Ютюб, низкий поклон))