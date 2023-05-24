Смотрим первый геймплей ролевого экшена Dragon's Dogma 2 ©

Студия Capcom еще в 2022 года официально анонсировала продолжения для эпичной RPG Dragon’s Dogma, которая запомнилась многим поклонникам жанра. Разработчики решили пропустить фазу интригующих намеков на сиквел и даже не стали дразниться кинематографичными трейлерами. В дебютном ролике Dragon’s Dogma 2 создатели игры опубликовали сразу геймплей.

Первый трейлер ролевого экшена показывает узнаваемые черты оригинальной игры. Перед нами вновь отряд отважных воинов разных классов, которые отправляются на поиски приключений по фэнтезийному миру. Судя по ролику игроков ждет еще более масштабный открытый мир, эпичная сюжетная история и монстры разных мастей.

Dragon’s Dogma 2 создается на базе улучшенной версии движка RE Engine для ПК и консолей текущего поколения. Когда ждать выхода ролевого экшена пока не сообщается.