Dragon's Dogma 2 TBA
7.4 53 оценки

Смотрим первый геймплей ролевого экшена Dragon's Dogma 2

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Gutsz
Новости

Студия Capcom еще в 2022 года официально анонсировала продолжения для эпичной RPG Dragon’s Dogma, которая запомнилась многим поклонникам жанра. Разработчики решили пропустить фазу интригующих намеков на сиквел и даже не стали дразниться кинематографичными трейлерами. В дебютном ролике Dragon’s Dogma 2 создатели игры опубликовали сразу геймплей.

Первый трейлер ролевого экшена показывает узнаваемые черты оригинальной игры. Перед нами вновь отряд отважных воинов разных классов, которые отправляются на поиски приключений по фэнтезийному миру. Судя по ролику игроков ждет еще более масштабный открытый мир, эпичная сюжетная история и монстры разных мастей.

Dragon’s Dogma 2 создается на базе улучшенной версии движка RE Engine для ПК и консолей текущего поколения. Когда ждать выхода ролевого экшена пока не сообщается.

Мероприятия Трейлеры
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Korn_Katar

Это мы ждём.

4
AlexFullBeast

Вот это прямо кайф. Первая часть очень классная

3
-zotik-

Жду больше всех из того что показали

3
InfinityDance

Выставка удалась. Первую часть исследовал вдоль и поперёк.

1
ДЕНИСКА_омск

Фанат первой части описал коленки

0
Talendor3

ну хоть сразу на ПК, но выглядит конечно как игра 10+ летней давности

-2