Dragon's Dogma 2 TBA
7.7 88 оценок

Страница Dragon's Dogma 2 появилась в Steam

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butcher69
Новости

Страница долгожданного сиквела Dragon's Dogma появилась в цифровом магазине Valve всего за три дня до презентации Capcom Showcase. На данный момент есть лишь краткое описание игры — никаких дополнительных подробностей о ней там нет, как и финального списка поддерживаемых языков. Даже скриншоты из тех, что мы уже видели ранее вот здесь.

Dragon's Dogma 2 — это однопользовательская ролевая игра, где игрок может выбрать практически все: внешность своего Восставшего, профессию, партию, решения в различных ситуациях и многое другое. Погрузитесь в захватывающий фэнтезийный мир.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Ashley33

хмм, она у меня уже в желаемом - выходит страница в Стиме уже раньше была?

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butcher69

Она появилась сегодня ночью, может ты ходишь по ночам и добавляешь игры в список желаемого.

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Xstranger
Страница Dragon's Dogma 2 появилась в Steam

И потом снова уберут из РФ/СНГ, как только поставят региональные цены. Как обычно, придётся покупать steam-ключи в Плати Маркете или в Буке.

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Horrifing

Жаль что английский знаю лишь на уровне похода в магазин, в таких играх без языка делать нечего :(

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