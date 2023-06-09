Страница Dragon's Dogma 2 появилась в Steam ©

Страница долгожданного сиквела Dragon's Dogma появилась в цифровом магазине Valve всего за три дня до презентации Capcom Showcase. На данный момент есть лишь краткое описание игры — никаких дополнительных подробностей о ней там нет, как и финального списка поддерживаемых языков. Даже скриншоты из тех, что мы уже видели ранее вот здесь.

Dragon's Dogma 2 — это однопользовательская ролевая игра, где игрок может выбрать практически все: внешность своего Восставшего, профессию, партию, решения в различных ситуациях и многое другое. Погрузитесь в захватывающий фэнтезийный мир.