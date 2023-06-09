Страница Dragon's Dogma 2 появилась в Steam

Страница долгожданного сиквела Dragon's Dogma появилась в цифровом магазине Valve всего за три дня до презентации Capcom Showcase. На данный момент есть лишь краткое описание игры — никаких дополнительных подробностей о ней там нет, как и финального списка поддерживаемых языков. Даже скриншоты из тех, что мы уже видели ранее вот здесь.
Dragon's Dogma 2 — это однопользовательская ролевая игра, где игрок может выбрать практически все: внешность своего Восставшего, профессию, партию, решения в различных ситуациях и многое другое. Погрузитесь в захватывающий фэнтезийный мир.
хмм, она у меня уже в желаемом - выходит страница в Стиме уже раньше была?
Она появилась сегодня ночью, может ты ходишь по ночам и добавляешь игры в список желаемого.
И потом снова уберут из РФ/СНГ, как только поставят региональные цены. Как обычно, придётся покупать steam-ключи в Плати Маркете или в Буке.
Жаль что английский знаю лишь на уровне похода в магазин, в таких играх без языка делать нечего :(