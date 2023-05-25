Скриншоты и некоторые новые подробности Dragon's Dogma 2 ©

Компания Capcom вчера опубликовала дебютный трейлер, а затем поделилась новой информацией и скриншоты ролевой игры Dragon's Dogma 2, а также подтвердила, что игра выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. Дата выхода не была объявлена.

Dragon's Dogma 2 - долгожданная ролевая игра, ставшая преемницей культовой классической Dragon's Dogma, вышедшей в 2012 году. Dragon's Dogma 2 может похвастаться богато детализированным и глубоко исследуемым фэнтезийным миром, созданным с использованием захватывающей физики, искусственного интеллекта персонажей и новейшей графики от Capcom RE ENGINE.

Эта однопользовательская сюжетная ролевая игра бросает вызов игрокам, используя их творческий потенциал и любопытство, чтобы сформировать свой собственный опыт. Будь то призвание вашего Аризена (или Восставший), пешки, выбранных для вашей партии, или ваш подход к многогранным игровым ситуациям — мир Dragon's Dogma 2 вращается вокруг выбора. И ваша партия пешек, и враги будут динамично реагировать на ваши действия на поле боя, независимо от того, цепляетесь ли вы за спины монстров или пытаетесь расправиться с ними издалека. Ваше призвание позволит вам выбрать стиль игры, а также то, будете ли вы использовать мечи, луки или мощную магию, чтобы нанести врагам поражение.

Ключевые особенности

Грандиозное приключение - Dragon's Dogma 2 начинается в подземной тюрьме, где голос Дракона отдается эхом в тумане утраченных воспоминаний. Похитив сердце Дракона, Аризен отправляются в путь, чтобы уничтожить этот символ разрушения мира, который парит в небе на огромных крыльях, дыша пламенем, испепеляющим все на своем пути. Будущее Аризена окутано тайной, какие испытания и победы ждут их на пути к своей судьбе?

Однопользовательское сотрудничество - до трех загадочных потусторонних существ, известных как пешки, сопровождают Аризена на протяжении всего их путешествия. Пешки создают ощущение кооперативного игрового процесса, предлагая уникальные характеристики, навыки и знания, полученные в результате общения с другими Восставшими.

Создана с помощью RE ENGINE - передовой RE ENGINE от Capcom создает яркую детализированную графику высокой четкости в сочетании с захватывающей физикой и сложным и реактивным искусственным интеллектом персонажей, чтобы создать обстановку, в которой решения и их последствия оживают.

К сожалению, скриншоты представленные Capcom взяты из трейлера