В базе данных Steam нашли намек на скорое появление демоверсии Dragon's Dogma 2

В Dragon's Dogma 2 может появиться демоверсия. По крайней мере, об этом говорят некоторые ссылки в Steam, в частности, пакет, который появился в базе данных цифровой платформы Valve.
Выходящая 22 марта на PC, PS5 и Xbox Series X|S, Dragon's Dogma 2 может присоединиться ко всем играм Capcom, сопровождаемым демоверсией - стратегия, которую японская компания применяет очень часто.
Dragon's Dogma 2 представляет собой то, что Хидеаки Ицуно хотел сделать с первой игрой, и является воплощением проекта, который на момент создания оригинальной главы не мог опираться на современные технологии.
Именно благодаря возможностям платформ последнего поколения Ицуно удалось существенно обогатить игровой процесс, а также сделать его визуально впечатляющим: об этом мы говорили с Хидеаки Ицуно в октябре прошлого года.
Демоверсии вообще должны быть всегда, попробовать, убедиться, как там геймплей, как тянет твой компуктер, если всё ок и нравиться, то уже покупаешь.
Было бы неплохо, если бы демоверсия вышла. Хочу оценить игру для себя по геймплею (покупать или нет) и как она будет идти на моем железе. Она же будет что-то вроде бесплатного урезанного кусочка игры? Или я не правильно понял суть?
суть как с резиками в стиме
Как было раньше в ~2000х, когда продавались игровые журналы с дисками. На дисках часто бвли демки игр.
а не окажется она версией для жиналюг?