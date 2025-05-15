DreadOut Remastered Collection вышла на PC - скидка до 21 мая

Издательство Soft Source и студия Digital Happiness объявили, что DreadOut Remastered Collection теперь доступна на PC через Steam. До 21 мая игроки могут приобрести сборник со скидкой 30% за 770 рублей.

Коллекция включает переработанные версии DreadOut и DreadOut: Keepers of the Dark. Ранее сборник уже вышел на PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch 16 января.

В DreadOut игрокам предстоит взять на себя роль Линды — старшеклассницы, оказавшейся в заброшенном городе, где её ждут сверхъестественные сущности и опасные головоломки. С помощью смартфона и зеркальной камеры Линда должна выжить, сразиться с потусторонними силами и раскрыть мрачные тайны города.

Keepers of the Dark — самостоятельная история, в которой Линда попадает в Зеркальное царство, населенное зловещими духами. Её задача — открыть путь к спасению, избегая смертельных ловушек и встреч с более чем 13 жуткими призраками. Выбор, сделанный игроком, напрямую влияет на судьбу героини.