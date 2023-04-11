Поддержка Dreams прекращается 1 сентября, Media Molecule работает над новым проектом ©

Огромный набор инструментов для творчества Media Molecule Dreams, возможно, не пользовался таким широким успехом у критиков, как другие хиты первой партии PlayStation, такие как God of War, Horizon и Ghost of Tsushima, в последние годы, но в конечном итоге он оказался относительно нишевым. продукт, его также широко обожали и активно играли в сообществе. Тем не менее, кажется, что он приближается к концу своего пути в ближайшее время.

Media Molecule объявила, что прекращает поддержку Dreams в конце этого года, 1 сентября, то есть через три с половиной года после запуска игры. Студия переключает внимание на новый проект и решила сделать все возможное, вместо того, чтобы делить внимание между постоянной поддержкой Dreams и производством новой игры.

Что это означает для Dreams в точных терминах. Игра продолжит получать обновления до 1 сентября, но после этой даты Media Molecule не будет выпускать новый контент для игры. Однако сама игра по-прежнему останется онлайн, поэтому игроки смогут играть и продолжать делиться друг с другом новыми творениями.

«Мы очень гордимся Dreams и благодарны за то, что вы, сообщество, восприняли все, что он может предложить», — объясняет разработчик. «Хотя у нас всегда было желание опираться на фундамент Dreams и расширять возможности, при пересмотре наших планов мы не смогли определить устойчивый путь. Мы приняли решение изменить продуктовую стратегию студии. Это, очевидно, разочаровывает многих людей внутри и за пределами Mm, однако мы невероятно взволнованы тем, что будет дальше».

И над чем дальше работают студии LittleBigPlanet и Dreams? Хотя Media Molecule пока не хочет делиться подробностями, она подтверждает, что ее следующий проект не будет связан с IP Dreams.