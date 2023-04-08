Анимационный трейлер лавкрафтианского симулятора рыбалки Dredge ©

Издательство Team17 и студия Black Salt Games показали анимационный трейлер лавкрафтианского симулятора рыбалки Dredge, который уже доступен в Steam, а также на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. У игры 95% положительных отзывов от пользователей цифрового магазина Valve.

Dredge - это рыболовное приключение со зловещим подводным течением. Продавайте свой улов, модернизируйте лодку и копайте глубины в поисках давно похороненных секретов. Исследуйте таинственный архипелаг и узнайте, почему о некоторых вещах лучше забыть.

Вам предстоит управлять своим рыболовным траулером, чтобы исследовать коллекцию удаленных островов и окружающие их глубины, чтобы узнать, что скрывается под водой. Вы можете продавать свой улов местным жителям и выполнять их задания, чтобы узнать больше о неспокойном прошлом каждого района.

Начиная с вашего нового дома на отдаленном архипелаге "Марроуз", выходите на воду и прочесывайте глубины в поисках любопытных предметов и более 125 обитателей морских глубин. Исследуйте каждую область, выполняя задания и посещая соседние островные регионы - каждый со своими уникальными возможностями, обитателями и секретами.