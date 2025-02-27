Dredge добралась до мобильных устройств на iOS и Android

Black Salt Games объявила, что Dredge стала доступна на iOS и Android с сегодняшнего дня: игру можно бесплатно загрузить из App Store и Google Play, и вы можете опробовать ее, прежде чем решить, стоит ли приобретать полную версию.

К запуску команда разработчиков снизила цену игры ровно вдвое, то есть теперь ее разблокировка на iOS обойдется в 14,99 евро, а на Android — немного дешевле — в 12,99 евро.

В дополнение к базовой кампании Dredge, мобильная версия также дает доступ к двум ее дополнениям, а именно The Pale Reach и The Iron Rig, которые добавляют новые сценарии и стоят 4,99 и 9,99 евро соответственно.

Разработчики опубликовали видео, демонстрирующее сенсорную систему управления мобильной версии игры, которая выглядит довольно отточенной.