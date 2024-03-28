Team17 выпустила трейлер игры Dredge в честь её первой годовщины

Вы окажетесь в Dredge, в ботинках неудачливого рыбака, исследуя множество отдаленных островов. Ваша задача , изучить глубины в поисках разнообразной рыбы и ценных глубоководных находок. После заполнения трюма на траулере продайте улов местным жителям . Выполняя квесты и узнавая больше о каждом архипелаге улучшайте своё судно, навыки и знания, чтобы исследовать ещё более загадочные уголки океана.

В трейлере демонстрируются ключевые моменты, включая различные обновления и многое другое, которые произошли за последние 12 месяцев с момента выпуска игры. Dredge доступен на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Xbox One.