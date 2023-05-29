Drill Deal - Oil Tycoon 09.03.2022
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Воксельная игра про нефтяного магната Drill Deal теперь доступна на Playstation и Xbox

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monk70
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Издатель инди-игр Ultimate Games из Варшавы (Польша) и разработчик инди-игр из Познани (Польша) A2 Softworks объявили, что их стратегия управления экономикой на основе вокселей Drill Deal вышла для PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One в цифровых магазинах. Игра позволяет игрокам управлять буровой платформой и отличается беззаботным чувством юмора.

Drill Deal — Oil Tycoon — это игра, сочетающая в себе экономическую стратегию, симулятор и игры по строительству базы. Он может похвастаться воксельной графикой и хорошей дозой юмора. Игровой процесс включает в себя строительство и дальнейшее развитие платформы, добычу сырья, управление сотрудниками, продвижение технологий и реагирование на различные чрезвычайные ситуации.

Всего разработчики подготовили восемь разнообразных сюжетных сценариев, а также уникальные локации и испытания для каждого из них. Также есть режим песочницы для большей свободы.

Особенности:

  • Управление и развитие буровой платформы.
  • Управление майнингом, технологиями и сотрудниками.
  • Воксельная графика.
  • 8 разнообразных сюжетных сценариев.
  • Многофункциональный режим песочницы.
  • Система событий и экспедиций.
  • Не менее десятка часов веселья.
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