Воксельная игра про нефтяного магната Drill Deal теперь доступна на Playstation и Xbox ©

Издатель инди-игр Ultimate Games из Варшавы (Польша) и разработчик инди-игр из Познани (Польша) A2 Softworks объявили, что их стратегия управления экономикой на основе вокселей Drill Deal вышла для PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One в цифровых магазинах. Игра позволяет игрокам управлять буровой платформой и отличается беззаботным чувством юмора.

Drill Deal — Oil Tycoon — это игра, сочетающая в себе экономическую стратегию, симулятор и игры по строительству базы. Он может похвастаться воксельной графикой и хорошей дозой юмора. Игровой процесс включает в себя строительство и дальнейшее развитие платформы, добычу сырья, управление сотрудниками, продвижение технологий и реагирование на различные чрезвычайные ситуации.

Всего разработчики подготовили восемь разнообразных сюжетных сценариев, а также уникальные локации и испытания для каждого из них. Также есть режим песочницы для большей свободы.

Особенности: