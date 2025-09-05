Drill Rift: управляй гномами в глубинах и сражайся с безумием

Студия Veil Games представила Drill Rift, пошаговую стратегию о гномах-шахтерах, исследующих таинственную расщелину в недрах земли. Игра сочетает классическое управление ресурсами с элементами психологического хоррора: безумие становится ключевым фактором выживания.

Сюжет начинается после открытия гномами пещеры глубже всех известных ранее. Разведчики обнаружили расщелину – портал в неизведанные земли. Король Горы посылает команду, чтобы построить аванпост и добыть ресурсы. Игрок начинает с четырьмя рабочими и ограниченными припасами, от которых зависит судьба экспедиции.

Геймплей строится на строительстве и модернизации оборудования, стратегическом распределении ресурсов и планировании улучшений аванпоста. Но главная особенность – система безумия, которая растет по мере продвижения вглубь. Игроку придется балансировать между добычей ресурсов и сохранением психического здоровья команды.

Опасность представляют не только внутренние проблемы. В глубинах обитают существа, чувствительные к помешательству гномов, способные атаковать аванпост, что добавляет напряжения и требует дополнительного планирования.

Ключевую роль играет система характеристик персонажей: их навыки и состояние влияют на результаты заданий. Падение здоровья или рассудка может привести к уничтожению всей экспедиции.

Drill Rift выйдет на ПК в Steam до конца 2025 года. Сейчас игру можно добавить в список желаемого и следить за обновлениями.