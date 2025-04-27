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DriveClub 06.10.2014
Симулятор, Мультиплеер, Гонки, Автомобили, Мотоциклы, Виртуальная реальность
7.2 637 оценок

Новая версия эмулятора shadPS4 позволяет опробовать геймплей гоночного эксклюзива DriveClub

AceTheKing AceTheKing

На днях состоялся релиз новой версии эмулятора shadPS4 0.8.0. Как стало известно, новое обновление привнесло улучшение совместимости эмулятора с рядом игр.

Сообщается, что теперь игроки могут запустить (с хаками) гоночный эксклюзив DriveClub - новая версия эмулятора позволяет полноценно опробовать геймплей, однако отображение графики в игре, на данный момент, нуждается в ряде дополнительных доработок.

Скачать актуальную версию shadPS4 можно с нашего сайта:

Эмулятор shadPS4 получил крупное обновление 0.8.0
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Sergiopolis

Гринпис одобряет!

Вор Пиратычь

Отсутствие консольных эксклюзивов делает бессмысленными эти эмуляторы.

KAPRAL27

В теории если его допилят нормально, то на нём можно будет играть в те игры, где стоит Денуво.

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UnhappyYegor

Но эксклюзивы ещё есть