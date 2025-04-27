Новая версия эмулятора shadPS4 позволяет опробовать геймплей гоночного эксклюзива DriveClub

На днях состоялся релиз новой версии эмулятора shadPS4 0.8.0. Как стало известно, новое обновление привнесло улучшение совместимости эмулятора с рядом игр.

Сообщается, что теперь игроки могут запустить (с хаками) гоночный эксклюзив DriveClub - новая версия эмулятора позволяет полноценно опробовать геймплей, однако отображение графики в игре, на данный момент, нуждается в ряде дополнительных доработок.

Скачать актуальную версию shadPS4 можно с нашего сайта: