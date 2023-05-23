Игра на социальную дедукцию Dubium выйдет в раннем доступе 14 июня ©

Игра на социальную дедукцию для пяти игроков на выживание Dubium выйдет в раннем доступе для ПК через Steam 14 июня по цене $14,99, объявила компания-разработчик MUMO Studio.

Выход в раннем доступе будет включать в себя нового играбельного персонажа, свежую косметику для персонажей, улучшенный Battle Pass, систему лобби-чата и "тонны" обновлений, основанных на отзывах игроков.

"После трех успешных плейтестов мы в долгу перед тысячами игроков, которые нашли время поделиться своими мыслями о нашем проекте", - сказал в пресс-релизе генеральный директор MUMO Studio и директор игры КиХун Чой. "Мы невероятно гордимся всеми функциями и улучшениями, которые наша команда разработчиков реализовала за последний год, и нам не терпится представить DUBIUM широкой аудитории. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с сообществом, обновляя игру на пути к запуску версии 1.0".