Готовьтесь к пернатому хаосу: DuckSide выходит на консолях в августе

Безумный многопользовательский шутер DuckSide покидает пределы ПК и готовится к штурму PlayStation 5 и Xbox Series — выход на консолях запланирован на август, сообщили tinyBuild и tinyBuild Riga.

В этой игре утки — не милые создания из пруда, а суровые бойцы в шляпах с автоматами. DuckSide объединяет выживание, PvP, строительство, крафт и экшен в открытом мире, полном опасностей, миссий и лута.

Игроки могут летать над огромным островом, обустраивать гнезда-базы, создавать оружие и выполнять рискованные задания ради редких наград. Игра предлагает как PvP, так и PvE-серверы с разными условиями и возможностью подключаться к кастомным серверам сообщества.

Особенность DuckSide — полноценная система полётов, позволяющая уткам скользить и пикировать прямо в бой. Игра поддерживает кроссплей между консолями, так что стаи смогут собираться вне зависимости от платформы.