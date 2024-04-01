Руби, копай, строй, летай и убивай! Анонсирована выживалка с утками Duckside

Издательство tinybuild анонсировало Duckside, новую игру на выживание с открытым миром для ПК, в которой вы играете за утку. И нет, это не шутка, несмотря на то, что сегодня 1 апреля. Посмотрите анонсирующий трейлер выше и первые скриншоты в галерее ниже.

В Duckside есть крафтинг, строительство базы, PvP, PvE и, раз уж вы утка, то и полеты тоже есть. Точное управление полетом позволит вам маневрировать в воздухе как в бою, так и для разведки, а также улучшать оружие (читай: пушки) и базы для защиты от вражеских набегов на серверах, поддерживающих до 50 пернатых игроков.

Как заявляют разработчики, "Duckside - это не просто выживание, это проникновение в сознание утки. Быть уткой. Почувствовать холодную сталь пулемета на своих перьях. И душевное спокойствие, которое приходит после долгого дня в доме, который вы построили из мусора, сграбастанного с трупа какого-то парня. Ты курица? Нет, ты УТКА".

Если вы хотите узнать больше или пополнить список желающих приобрести Duckside, посетите ее страницу в Steam.