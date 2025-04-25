Dune: Awakening получила официальный сюжетный трейлер

Funcom выпустила официальный сюжетный трейлер для своей предстоящей MMO-игры Dune: Awakening. Более того, команда объявила о новом бета-тестировании, которое начнется 9 мая.

Dune Awakening обещает смешать крутые штуки из игр-песочниц на выживание с социальным весельем больших многопользовательских игр. Или, по крайней мере, таково намерение Funcom. Как и в других играх, в ней есть бои, очки опыта, система крафта, а также система строительства базы. Это не моя чашка чая, но я понимаю, почему Funcom пошла по этому пути MMO.

Игроки смогут создавать свою личность и развивать свое мастерство, от глубокого создания персонажа до навыков и способностей. Затем они смогут искать в пустынях огромные запасы специй, чтобы собрать самый ценный ресурс во вселенной. Более того, они смогут создать гильдию и превратить ее в Малый Дом, объединившись с одним из Великих Домов.

С 9 по 12 мая пройдет крупнейшая бета-версия. Игроки смогут ощутить вкус и остроты, и истории, включив в нее первые 20 часов игры и большую часть первого акта истории. Более того, в отличие от предыдущих бета-версий, в этой не будет никакого NDA. Это означает, что игроки смогут делиться видео геймплея, а также своими впечатлениями.

Funcom выпустит Dune: Awakening 10 июня.