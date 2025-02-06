Funcom показали новый внутриигровой трейлер Dune: Awakening

Funcom выпустила новый красивый внутриигровой трейлер Dune: Awakening, демонстрирующий неумолимое, но завораживающее величие Арракиса.

Норвежская команда разработчиков акцентирует внимание пользователей на широком разнообразии сценариев, которые послужат фоном для подвигов тех, кто захочет принять участие в испытаниях, предлагаемых этой долгожданной MMO.

Среди живописных скалистых долин, испещренных инопланетной растительностью, глубоких каньонов и пустынь, простирающихся до самого горизонта, игроки сами определят этапы своего интерактивного путешествия в научно-фантастическом измерении Фрэнка Герберта - инопланетном мире, полном возможностей, но в котором господствуют насилие и хаос.