Funcom показали новый внутриигровой трейлер Dune: Awakening

Funcom выпустила новый красивый внутриигровой трейлер Dune: Awakening, демонстрирующий неумолимое, но завораживающее величие Арракиса.
Норвежская команда разработчиков акцентирует внимание пользователей на широком разнообразии сценариев, которые послужат фоном для подвигов тех, кто захочет принять участие в испытаниях, предлагаемых этой долгожданной MMO.
Среди живописных скалистых долин, испещренных инопланетной растительностью, глубоких каньонов и пустынь, простирающихся до самого горизонта, игроки сами определят этапы своего интерактивного путешествия в научно-фантастическом измерении Фрэнка Герберта - инопланетном мире, полном возможностей, но в котором господствуют насилие и хаос.
Жаль что очередная ММО...
Ай красота... Особенно приятно увидеть такое после игры в The battle for Arrakis на Sega Mega Drive II в начале 2000-х! ) Графика, вид от первого лица, детализация... 😍😍😍
для ММО не плохо,для сингла не очень
5фпс работа траков на машинах. По ощущениям снималось как раз с консольной версии - обрезанные эффекты взрывов, дымы. Даже видно как "лагает" моделька персонажа в 30фпс.