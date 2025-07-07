Игроки Dune Awakening узнали о неожиданных последствиях приема пряности

Прошел месяц с момента выхода Dune: Awakening, и игроки уже начали погружаться в песчаную рутину жизни на Аракисе — с червями, постоянной борьбой за ресурсы и вездесущим песком. Однако то, что поначалу казалось просто антуражем вселенной «Дюны», внезапно приобрело неожиданный эффект: пряноссть, главный ресурс игры, вызывает настоящие галлюцинации у персонажей игроков.

Как оказалось, если злоупотреблять меланжем — ключевым ресурсом вселенной — персонажи начинают видеть странные видения. От случайных животных в небе до миражей и иллюзий, игроки сталкиваются с неожиданными эффектами, которые явно не были описаны в туториале. Reddit-пользователь SuperMW5768 опубликовал видео, на котором он, управляя орнитоптером, замечает в небе гигантского жирафа. Иллюзия исчезает, как только он приближается, а сам игрок признается, что не сразу понял: это результат пряной зависимости.

Другие пользователи начали делиться собственными историями: кто-то видел пустыню, превращающуюся в мертвый лес, кто-то — гигантских китов в облаках. Некоторые утверждали, что стали свидетелями массовых сражений, которых не происходило, а один особо потрясённый игрок сообщил о таинственной группе, похожей на Бене Гессерит, которая просто указала на него из-под земли.

Очевидно, разработчики из Funcom решили не только перенести эстетику «Дюны», но и погрузить игроков в опасности и непредсказуемость самой специи. Но как будет развиваться эта механика — как фича или как проблема — покажет время.