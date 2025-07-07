Игроки Dune Awakening узнали о неожиданных последствиях приема пряности

Прошел месяц с момента выхода Dune: Awakening, и игроки уже начали погружаться в песчаную рутину жизни на Аракисе — с червями, постоянной борьбой за ресурсы и вездесущим песком. Однако то, что поначалу казалось просто антуражем вселенной «Дюны», внезапно приобрело неожиданный эффект: пряноссть, главный ресурс игры, вызывает настоящие галлюцинации у персонажей игроков.
Как оказалось, если злоупотреблять меланжем — ключевым ресурсом вселенной — персонажи начинают видеть странные видения. От случайных животных в небе до миражей и иллюзий, игроки сталкиваются с неожиданными эффектами, которые явно не были описаны в туториале. Reddit-пользователь SuperMW5768 опубликовал видео, на котором он, управляя орнитоптером, замечает в небе гигантского жирафа. Иллюзия исчезает, как только он приближается, а сам игрок признается, что не сразу понял: это результат пряной зависимости.
Другие пользователи начали делиться собственными историями: кто-то видел пустыню, превращающуюся в мертвый лес, кто-то — гигантских китов в облаках. Некоторые утверждали, что стали свидетелями массовых сражений, которых не происходило, а один особо потрясённый игрок сообщил о таинственной группе, похожей на Бене Гессерит, которая просто указала на него из-под земли.
Очевидно, разработчики из Funcom решили не только перенести эстетику «Дюны», но и погрузить игроков в опасности и непредсказуемость самой специи. Но как будет развиваться эта механика — как фича или как проблема — покажет время.
Если кушать много "пряности" - могут случится проблемы с "червем". Любой нарколог подтвердит.
Если кушать много пряности будет гастрит ! Или ещё что...
Наркоманы чёртовы со своим спайсом.
Похождения нарков в игре))
Если мне память не изменяет. То пряность помогает навигаторам путешествовать во вселенной. И именно поэтому она так важна в этом выдуманном мире. Поправьте если я не прав.
Это да, а также из пряности можно синтезировать любой материал
как наши ревизоры не взялись за проверку этой игры после таких публикаций... а то с этих станется
игроки в шоке от мало контента)