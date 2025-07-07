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Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.5 299 оценок

Игроки Dune Awakening узнали о неожиданных последствиях приема пряности

butcher69 butcher69

Прошел месяц с момента выхода Dune: Awakening, и игроки уже начали погружаться в песчаную рутину жизни на Аракисе — с червями, постоянной борьбой за ресурсы и вездесущим песком. Однако то, что поначалу казалось просто антуражем вселенной «Дюны», внезапно приобрело неожиданный эффект: пряноссть, главный ресурс игры, вызывает настоящие галлюцинации у персонажей игроков.

Как оказалось, если злоупотреблять меланжем — ключевым ресурсом вселенной — персонажи начинают видеть странные видения. От случайных животных в небе до миражей и иллюзий, игроки сталкиваются с неожиданными эффектами, которые явно не были описаны в туториале. Reddit-пользователь SuperMW5768 опубликовал видео, на котором он, управляя орнитоптером, замечает в небе гигантского жирафа. Иллюзия исчезает, как только он приближается, а сам игрок признается, что не сразу понял: это результат пряной зависимости.

Другие пользователи начали делиться собственными историями: кто-то видел пустыню, превращающуюся в мертвый лес, кто-то — гигантских китов в облаках. Некоторые утверждали, что стали свидетелями массовых сражений, которых не происходило, а один особо потрясённый игрок сообщил о таинственной группе, похожей на Бене Гессерит, которая просто указала на него из-под земли.

Очевидно, разработчики из Funcom решили не только перенести эстетику «Дюны», но и погрузить игроков в опасности и непредсказуемость самой специи. Но как будет развиваться эта механика — как фича или как проблема — покажет время.

15
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
BewitchingBaron

Если кушать много "пряности" - могут случится проблемы с "червем". Любой нарколог подтвердит.

7
ka27

Если кушать много пряности будет гастрит ! Или ещё что...

1
dsxcvf

Наркоманы чёртовы со своим спайсом.

6
Dementor

Похождения нарков в игре))

2
Egik81

Если мне память не изменяет. То пряность помогает навигаторам путешествовать во вселенной. И именно поэтому она так важна в этом выдуманном мире. Поправьте если я не прав.

Nodas

Это да, а также из пряности можно синтезировать любой материал

Игорь Болонев

как наши ревизоры не взялись за проверку этой игры после таких публикаций... а то с этих станется

ThoughtfulGerardo

игроки в шоке от мало контента)