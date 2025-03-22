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Dune: Awakening 20.05.2025
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7 103 оценки

Новые подробности и системные требования Dune: Awakening

IKarasik IKarasik

Компания Funcom раскрыла свежую информацию о Dune: Awakening – амбициозной MMO-игре в культовой вселенной "Дюны". В преддверии запуска, который состоится 20 мая, разработчики поделились деталями о модели распространения, системных требованиях и планах по развитию проекта.

Одной из главных новостей стало подтверждение, что Dune: Awakening выйдет сразу в полной версии, минуя этап раннего доступа. Для игры не потребуется подписка, а развитие проекта будет происходить за счет регулярных бесплатных обновлений, добавляющих новый контент и механики. Также планируется выпуск необязательных платных дополнений.

По словам творческого директора проекта Джоэла Бэйлоса, команда нацелена на многолетнюю поддержку игры и тесное взаимодействие с игровым сообществом, следуя примеру других успешных проектов студии, таких как Conan Exiles.

Разработчики также обнародовали минимальные и рекомендованные требования для игры:

Минимальные требования:

  • ОС: Windows 10 (64-bit) или новее
  • Процессор: Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon 5600XT (6 ГБ)
  • Хранилище: 60 ГБ свободного места

Рекомендованные требования:

  • ОС: Windows 10 (64-bit) или новее
  • Процессор: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 5 2600X
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 ГБ) / AMD Radeon 6700XT (12 ГБ)
  • Хранилище: 75 ГБ свободного места

Игроки могут заранее протестировать производительность системы с помощью бесплатного теста и создать персонажа в редакторе, доступном в Steam.

Dune: Awakening поддерживает передовые графические технологии:

  • NVIDIA DLSS 4 – для повышения четкости и частоты кадров.
  • AMD FSR – улучшенная технология апскейлинга.
  • Intel XeSS 2 – обеспечение плавности и стабильности игры.
  • Razer Chroma RGB и Sensa HD Haptics – расширенные тактильные эффекты и динамическая подсветка.

Также игроки получат широкий выбор настроек, включая переназначение управления, регулировку угла обзора, ограничение кадровой частоты и поддержку ультрашироких мониторов (21:9 и 32:9).

Funcom проведёт 24 марта крупный прямой эфир с демонстрацией игрового процесса. Разработчики не только покажут геймплей Dune: Awakening, но и ответят на вопросы сообщества. Среди приглашённых гостей – композитор Кнут Авенструп Хауген, который расскажет о создании музыкального сопровождения, и директор игрового мира Жан-Франсуа Ганье, представивший захватывающий открытый мир Арракиса.

Dune: Awakening обещает стать одной из самых масштабных и технологически продвинутых MMO 2025 года. Старт предзаказов намечен на 24 марта, а релиз игры состоится 20 мая. Стоимость игры составит 49 Долларов. Арракис ждёт вас!

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
Listoman

Настолько апнули производительность с демки, что для 2160p@60 фпс стало достаточно 4070, а то с dlaa там было едва 65 фпс на 4090)

6
danilukHF

dlaa фпс и не должен добавлять.

6
Listoman danilukHF

Dlaa в данной игре даёт на ~7% больше фпс, чем стандартный taa, наличие которого подразумевается в рекомендованных, если нет указаний режима апскейлера, а его тут нет)

1
Fenharell

Ничего они не вернули это все трындеж

0
Палыч Роков

какой там 4090, в видео демке от нвидии, там на 5090 едва 60 кадров в 4к было

0
erkins007 danilukHF

А он таки добавляет, потому что сглаживание уводит с шейдеров на тензоры.

0
Raphtallia

Ну вполне ничего кстати. В 2к думаю многие смогут поиграть. Радует, что в требованиях нету каких нит 5090.

3
haradrim

ждём игру всем ситчем!

1
FrankPank

Дюна форевер ✨

0
N_O_M_A_D152

Ну демка вроде работает сносно,но это просто бенчмарк без геймплея....Посмотрим чё там будет на релизе по итогу...

Думаю в 2К(в нативе) на Ультре с генерацией кадров спокойно можно будет играть в 100+фпс.

2К(натив) + Ультра без генерации кадров:

2К(FSR качество) + Ультра с генерацией кадров

Железки: Ryzen 7 5800X + RX 6900XT 16GB + 32GB(16x2) DDR4-3600

-1
ТемныйВластелин

рескин классического выживача, фу бл

-2
Dmitriy Rusty

очередное амно))снова игру нахваливают что б продать по дороже на предзаказах наварить бабла))а по факту мусорная The Veilguard))

-2
Hevin

100 баксов на старте? Сюда давай, возьму конечно, факком

-3
Light of Tfuth

Так привыкай, игры теперь будут дорогим удовольствием для богатых

-6
ЕдренБатон Light of Tfuth

игры дороже, а качество и интересность хуже.

0
Light of Tfuth ЕдренБатон

Ну так богатеньким всё равно что употреблять их интересует как будет смотреться упаковка у них в руках

-1
pjankv

а где инфа про 100 баксов, там написано 49

2
Hevin pjankv

Ещё в принципе цена ее известна, и будет известна одним днем, потому и может спокойно быть 100 бачей

-3
Alex40001

главное чтобы поправили выбор видеокарты

-3
Dementor

Довольно низкие, по ним выходит я могу играть на ULTRA настройках.

-7
VladikSPB

держи в курсе

2