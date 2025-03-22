Новые подробности и системные требования Dune: Awakening

Компания Funcom раскрыла свежую информацию о Dune: Awakening – амбициозной MMO-игре в культовой вселенной "Дюны". В преддверии запуска, который состоится 20 мая, разработчики поделились деталями о модели распространения, системных требованиях и планах по развитию проекта.
Одной из главных новостей стало подтверждение, что Dune: Awakening выйдет сразу в полной версии, минуя этап раннего доступа. Для игры не потребуется подписка, а развитие проекта будет происходить за счет регулярных бесплатных обновлений, добавляющих новый контент и механики. Также планируется выпуск необязательных платных дополнений.
По словам творческого директора проекта Джоэла Бэйлоса, команда нацелена на многолетнюю поддержку игры и тесное взаимодействие с игровым сообществом, следуя примеру других успешных проектов студии, таких как Conan Exiles.
Разработчики также обнародовали минимальные и рекомендованные требования для игры:
Минимальные требования:
- ОС: Windows 10 (64-bit) или новее
- Процессор: Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200
- ОЗУ: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon 5600XT (6 ГБ)
- Хранилище: 60 ГБ свободного места
Рекомендованные требования:
- ОС: Windows 10 (64-bit) или новее
- Процессор: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 5 2600X
- ОЗУ: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 ГБ) / AMD Radeon 6700XT (12 ГБ)
- Хранилище: 75 ГБ свободного места
Игроки могут заранее протестировать производительность системы с помощью бесплатного теста и создать персонажа в редакторе, доступном в Steam.
Dune: Awakening поддерживает передовые графические технологии:
- NVIDIA DLSS 4 – для повышения четкости и частоты кадров.
- AMD FSR – улучшенная технология апскейлинга.
- Intel XeSS 2 – обеспечение плавности и стабильности игры.
- Razer Chroma RGB и Sensa HD Haptics – расширенные тактильные эффекты и динамическая подсветка.
Также игроки получат широкий выбор настроек, включая переназначение управления, регулировку угла обзора, ограничение кадровой частоты и поддержку ультрашироких мониторов (21:9 и 32:9).
Funcom проведёт 24 марта крупный прямой эфир с демонстрацией игрового процесса. Разработчики не только покажут геймплей Dune: Awakening, но и ответят на вопросы сообщества. Среди приглашённых гостей – композитор Кнут Авенструп Хауген, который расскажет о создании музыкального сопровождения, и директор игрового мира Жан-Франсуа Ганье, представивший захватывающий открытый мир Арракиса.
Dune: Awakening обещает стать одной из самых масштабных и технологически продвинутых MMO 2025 года. Старт предзаказов намечен на 24 марта, а релиз игры состоится 20 мая. Стоимость игры составит 49 Долларов. Арракис ждёт вас!
Настолько апнули производительность с демки, что для 2160p@60 фпс стало достаточно 4070, а то с dlaa там было едва 65 фпс на 4090)
dlaa фпс и не должен добавлять.
Dlaa в данной игре даёт на ~7% больше фпс, чем стандартный taa, наличие которого подразумевается в рекомендованных, если нет указаний режима апскейлера, а его тут нет)
Ничего они не вернули это все трындеж
какой там 4090, в видео демке от нвидии, там на 5090 едва 60 кадров в 4к было
А он таки добавляет, потому что сглаживание уводит с шейдеров на тензоры.
Ну вполне ничего кстати. В 2к думаю многие смогут поиграть. Радует, что в требованиях нету каких нит 5090.
ждём игру всем ситчем!
Дюна форевер ✨
Ну демка вроде работает сносно,но это просто бенчмарк без геймплея....Посмотрим чё там будет на релизе по итогу...
Думаю в 2К(в нативе) на Ультре с генерацией кадров спокойно можно будет играть в 100+фпс.
2К(натив) + Ультра без генерации кадров:
2К(FSR качество) + Ультра с генерацией кадров
Железки: Ryzen 7 5800X + RX 6900XT 16GB + 32GB(16x2) DDR4-3600
рескин классического выживача, фу бл
очередное амно))снова игру нахваливают что б продать по дороже на предзаказах наварить бабла))а по факту мусорная The Veilguard))
100 баксов на старте? Сюда давай, возьму конечно, факком
Так привыкай, игры теперь будут дорогим удовольствием для богатых
игры дороже, а качество и интересность хуже.
Ну так богатеньким всё равно что употреблять их интересует как будет смотреться упаковка у них в руках
а где инфа про 100 баксов, там написано 49
Ещё в принципе цена ее известна, и будет известна одним днем, потому и может спокойно быть 100 бачей
главное чтобы поправили выбор видеокарты
Довольно низкие, по ним выходит я могу играть на ULTRA настройках.
держи в курсе