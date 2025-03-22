Новые подробности и системные требования Dune: Awakening

Компания Funcom раскрыла свежую информацию о Dune: Awakening – амбициозной MMO-игре в культовой вселенной "Дюны". В преддверии запуска, который состоится 20 мая, разработчики поделились деталями о модели распространения, системных требованиях и планах по развитию проекта.

Одной из главных новостей стало подтверждение, что Dune: Awakening выйдет сразу в полной версии, минуя этап раннего доступа. Для игры не потребуется подписка, а развитие проекта будет происходить за счет регулярных бесплатных обновлений, добавляющих новый контент и механики. Также планируется выпуск необязательных платных дополнений.

По словам творческого директора проекта Джоэла Бэйлоса, команда нацелена на многолетнюю поддержку игры и тесное взаимодействие с игровым сообществом, следуя примеру других успешных проектов студии, таких как Conan Exiles.

Разработчики также обнародовали минимальные и рекомендованные требования для игры:

Минимальные требования:

ОС: Windows 10 (64-bit) или новее

Процессор: Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon 5600XT (6 ГБ)

Хранилище: 60 ГБ свободного места

Рекомендованные требования:

ОС: Windows 10 (64-bit) или новее

Процессор: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 5 2600X

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 ГБ) / AMD Radeon 6700XT (12 ГБ)

Хранилище: 75 ГБ свободного места

Игроки могут заранее протестировать производительность системы с помощью бесплатного теста и создать персонажа в редакторе, доступном в Steam.

Dune: Awakening поддерживает передовые графические технологии:

NVIDIA DLSS 4 – для повышения четкости и частоты кадров.

– для повышения четкости и частоты кадров. AMD FSR – улучшенная технология апскейлинга.

– улучшенная технология апскейлинга. Intel XeSS 2 – обеспечение плавности и стабильности игры.

– обеспечение плавности и стабильности игры. Razer Chroma RGB и Sensa HD Haptics – расширенные тактильные эффекты и динамическая подсветка.

Также игроки получат широкий выбор настроек, включая переназначение управления, регулировку угла обзора, ограничение кадровой частоты и поддержку ультрашироких мониторов (21:9 и 32:9).

Funcom проведёт 24 марта крупный прямой эфир с демонстрацией игрового процесса. Разработчики не только покажут геймплей Dune: Awakening, но и ответят на вопросы сообщества. Среди приглашённых гостей – композитор Кнут Авенструп Хауген, который расскажет о создании музыкального сопровождения, и директор игрового мира Жан-Франсуа Ганье, представивший захватывающий открытый мир Арракиса.

Dune: Awakening обещает стать одной из самых масштабных и технологически продвинутых MMO 2025 года. Старт предзаказов намечен на 24 марта, а релиз игры состоится 20 мая. Стоимость игры составит 49 Долларов. Арракис ждёт вас!