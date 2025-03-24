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Dune: Awakening 20.05.2025
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
6.9 104 оценки

Открыт предзаказ на Dune: Awakening - детали изданий и бонусов

IKarasik IKarasik

Настал момент, которого с нетерпением ждали поклонники вселенной «Дюны» — компания Funcom объявила об открытии предзаказа на Dune: Awakening, амбициозную многопользовательскую игру в жанре survival. Теперь у игроков появилась возможность заранее зарезервировать свою копию и получить эксклюзивные награды.

Разработчики не только дали старт предзаказам, но и подробно рассказали о содержании различных изданий и бонусах за раннюю покупку. Поклонники смогут выбрать одно из трёх доступных изданий: стандартное, "Делюкс" и полное. Каждое из них предлагает уникальные косметические предметы, а расширенные версии предоставляют ранний доступ к игре за несколько дней до официального релиза.

Бонусы для всех предзаказавших выглядят весьма привлекательно. Каждый игрок, оформивший предварительный заказ, получит террариум муад’диба — декоративный элемент для базы, внутри которого живёт знаменитая песчаная мышь, и глобальную расцветку "Закат", подходящую для брони, транспорта и оружия. Эти эксклюзивные предметы позволят выделиться в суровом мире Арракиса и подчеркнуть уникальный стиль игрока.

Однако обладатели изданий "Делюкс" и полного получат ещё одно важное преимущество — доступ к игре на 5 дней раньше. Пока владельцам стандартной версии придётся ждать официального запуска 20 мая 2025 года, счастливчики смогут отправиться в пустыню Арракиса уже 15 мая.

Издание "Делюкс" предлагает игрокам больше, чем просто ранний доступ. В его состав входит сезонный абонемент, который откроет доступ к четырём будущим дополнениям. Первое из них добавит в игру уникальные размещаемые объекты, вдохновлённые фауной и культурой Арракиса, включая элементы, связанные с легендарным шаи-хулудом — гигантскими песчаными червями. Кроме того, покупатели этого издания получат броню батора сардаукаров — устрашающий облик элитных воинов Империи, с которыми предстоит столкнуться в игре.

Полное издание порадует игроков ещё большим количеством эксклюзивного контента. Помимо всего, что есть в версии "Делюкс", оно включает дополнительные косметические предметы: расцветку песчаного мотоцикла "Сумеречный гонщик" и палитру орнитоптера "Синяя стрела". Также в комплект входит строительный набор "Дворец Каладана", воссоздающий интерьеры родового замка дома Атрейдесов из фильма 2021 года, и дистикомб Пола Атрейдеса — культовый артефакт, знакомый фанатам экранизации.

Особое внимание разработчики уделили музыкальному сопровождению. В состав полного издания входит цифровой саундтрек продолжительностью 90 минут, написанный знаменитым композитором Кнутом Авенструпом Хаугеном, ранее работавшим над играми Age of Conan и Conan Exiles. Музыка была записана с живым оркестром в легендарной лондонской студии AIR Lyndhurst, а её цифровая версия будет доступна и на стриминговых сервисах благодаря сотрудничеству с Milan Records.

Создатели Dune: Awakening показали закулисье работы над саундтреком

Для тех, кто сомневается в возможностях своего компьютера, Funcom предлагает заранее проверить производительность игры. В Steam уже доступен специальный инструмент, который позволяет не только создать персонажа, но и оценить, насколько игра стабильно работает на вашей системе.

Атмосферный трейлер Dune: Awakening раскрывает дату релиза - редактор персонажей и бенчмарк уже доступны для скачивания

Официальный релиз Dune: Awakening состоится 20 мая 2025 года на платформе PC, а позже игра выйдет и на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

14
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Egik81

Пора бы предзаказы убирать, ибо это давно уже превратилось из области оценки возможных объёмов в область честного и законного пока что отъёма денег за не готовый товар. Я уж молчу про неравные условия для потенциальных покупателей. Впрочем, учитывая качество игр на старте, покупатели давно должны были бы понять, что они в роли бесплатных бета-тестеров, да и за свои же деньги к тому же.

10
ClassyZerek

Компанию знаешь - берешь. Не знаешь - даешь возможности развиваться. Ищешь баги - помогаешь. Пишешь негативные отзывы - сбиваешь мотивацию разрабам. Все относительно. Играй - да не заигрывайсЯ.

-2
Max Rolens

Цена на удивление очень даже вменяемая

3
Niphestotel

Смотря относительно чего

3
Господин Лидер Assassin Niphestotel

Капец у китайцев дёшево

0
Niphestotel Господин Лидер Assassin

Расчет, что их много, за дешевле больше купят

0
Дизлайкус Niphestotel

осталось 3к хз что брать, арму рефордж или дюну

0
Hevin Niphestotel

Скорее просто регионалка круче. Ей как раз не больше 2к стоимость

0
Господин Лидер Assassin

надо брать, особенно если фанаты конана, но вот в чем прикол, игра должна была выйти в раннем доступе, и разрабы якобы отказались от раннего доступа?) что?) типо решили что у них уже готовый продукт? Ну ок посмотрим, но это очевидно не так, просто решили сходу по фулпрайсу рубить, а то вдруг на раннем доступе получат много негативных отзывов,, хм))

2
Дизлайкус

как всегда 4 года раннего доступа послое релиза

0
ЮрецОдесса

А они просто будут называть всякие обновы, типа новый контент и просто патчи. Так со всеми играми можно делать, это обозначения ранний доступ, бред полный для ленивый разрабов, и так бы обновления всякие добавляли.

0
slavko_xxx

уже по тому что показали видно что игра будет хуже конана

0
Raphtallia

Ну, цена в общем-то + - более менее адекватная. Вопрос в том, какая в итоге будет игра...

1
newman55

Ну раньше у нас были цены самые низкие, теперь самые высокие

2
Raphtallia newman55

Я не на ру акке. У меня дешевле 3к игра.

0
Dmitriy Rusty

понеслось амно по трубам!) предзаказ открыли бабла с доверчивых юзеров посрубать))

1
Ahsis69

За то что издатель не ушел из России респект - беру делюкс

0
vfa19

Возьму когда нибудь по скидке, как раст, через 5 лет.

0