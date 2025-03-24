Открыт предзаказ на Dune: Awakening - детали изданий и бонусов

Настал момент, которого с нетерпением ждали поклонники вселенной «Дюны» — компания Funcom объявила об открытии предзаказа на Dune: Awakening, амбициозную многопользовательскую игру в жанре survival. Теперь у игроков появилась возможность заранее зарезервировать свою копию и получить эксклюзивные награды.

Разработчики не только дали старт предзаказам, но и подробно рассказали о содержании различных изданий и бонусах за раннюю покупку. Поклонники смогут выбрать одно из трёх доступных изданий: стандартное, "Делюкс" и полное. Каждое из них предлагает уникальные косметические предметы, а расширенные версии предоставляют ранний доступ к игре за несколько дней до официального релиза.

Бонусы для всех предзаказавших выглядят весьма привлекательно. Каждый игрок, оформивший предварительный заказ, получит террариум муад’диба — декоративный элемент для базы, внутри которого живёт знаменитая песчаная мышь, и глобальную расцветку "Закат", подходящую для брони, транспорта и оружия. Эти эксклюзивные предметы позволят выделиться в суровом мире Арракиса и подчеркнуть уникальный стиль игрока.

Однако обладатели изданий "Делюкс" и полного получат ещё одно важное преимущество — доступ к игре на 5 дней раньше. Пока владельцам стандартной версии придётся ждать официального запуска 20 мая 2025 года, счастливчики смогут отправиться в пустыню Арракиса уже 15 мая.

Издание "Делюкс" предлагает игрокам больше, чем просто ранний доступ. В его состав входит сезонный абонемент, который откроет доступ к четырём будущим дополнениям. Первое из них добавит в игру уникальные размещаемые объекты, вдохновлённые фауной и культурой Арракиса, включая элементы, связанные с легендарным шаи-хулудом — гигантскими песчаными червями. Кроме того, покупатели этого издания получат броню батора сардаукаров — устрашающий облик элитных воинов Империи, с которыми предстоит столкнуться в игре.

Полное издание порадует игроков ещё большим количеством эксклюзивного контента. Помимо всего, что есть в версии "Делюкс", оно включает дополнительные косметические предметы: расцветку песчаного мотоцикла "Сумеречный гонщик" и палитру орнитоптера "Синяя стрела". Также в комплект входит строительный набор "Дворец Каладана", воссоздающий интерьеры родового замка дома Атрейдесов из фильма 2021 года, и дистикомб Пола Атрейдеса — культовый артефакт, знакомый фанатам экранизации.

Особое внимание разработчики уделили музыкальному сопровождению. В состав полного издания входит цифровой саундтрек продолжительностью 90 минут, написанный знаменитым композитором Кнутом Авенструпом Хаугеном, ранее работавшим над играми Age of Conan и Conan Exiles. Музыка была записана с живым оркестром в легендарной лондонской студии AIR Lyndhurst, а её цифровая версия будет доступна и на стриминговых сервисах благодаря сотрудничеству с Milan Records.

Для тех, кто сомневается в возможностях своего компьютера, Funcom предлагает заранее проверить производительность игры. В Steam уже доступен специальный инструмент, который позволяет не только создать персонажа, но и оценить, насколько игра стабильно работает на вашей системе.

Официальный релиз Dune: Awakening состоится 20 мая 2025 года на платформе PC, а позже игра выйдет и на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.