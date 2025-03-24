Открыт предзаказ на Dune: Awakening - детали изданий и бонусов

Настал момент, которого с нетерпением ждали поклонники вселенной «Дюны» — компания Funcom объявила об открытии предзаказа на Dune: Awakening, амбициозную многопользовательскую игру в жанре survival. Теперь у игроков появилась возможность заранее зарезервировать свою копию и получить эксклюзивные награды.
Разработчики не только дали старт предзаказам, но и подробно рассказали о содержании различных изданий и бонусах за раннюю покупку. Поклонники смогут выбрать одно из трёх доступных изданий: стандартное, "Делюкс" и полное. Каждое из них предлагает уникальные косметические предметы, а расширенные версии предоставляют ранний доступ к игре за несколько дней до официального релиза.
Бонусы для всех предзаказавших выглядят весьма привлекательно. Каждый игрок, оформивший предварительный заказ, получит террариум муад’диба — декоративный элемент для базы, внутри которого живёт знаменитая песчаная мышь, и глобальную расцветку "Закат", подходящую для брони, транспорта и оружия. Эти эксклюзивные предметы позволят выделиться в суровом мире Арракиса и подчеркнуть уникальный стиль игрока.
Однако обладатели изданий "Делюкс" и полного получат ещё одно важное преимущество — доступ к игре на 5 дней раньше. Пока владельцам стандартной версии придётся ждать официального запуска 20 мая 2025 года, счастливчики смогут отправиться в пустыню Арракиса уже 15 мая.
Издание "Делюкс" предлагает игрокам больше, чем просто ранний доступ. В его состав входит сезонный абонемент, который откроет доступ к четырём будущим дополнениям. Первое из них добавит в игру уникальные размещаемые объекты, вдохновлённые фауной и культурой Арракиса, включая элементы, связанные с легендарным шаи-хулудом — гигантскими песчаными червями. Кроме того, покупатели этого издания получат броню батора сардаукаров — устрашающий облик элитных воинов Империи, с которыми предстоит столкнуться в игре.
Полное издание порадует игроков ещё большим количеством эксклюзивного контента. Помимо всего, что есть в версии "Делюкс", оно включает дополнительные косметические предметы: расцветку песчаного мотоцикла "Сумеречный гонщик" и палитру орнитоптера "Синяя стрела". Также в комплект входит строительный набор "Дворец Каладана", воссоздающий интерьеры родового замка дома Атрейдесов из фильма 2021 года, и дистикомб Пола Атрейдеса — культовый артефакт, знакомый фанатам экранизации.
Особое внимание разработчики уделили музыкальному сопровождению. В состав полного издания входит цифровой саундтрек продолжительностью 90 минут, написанный знаменитым композитором Кнутом Авенструпом Хаугеном, ранее работавшим над играми Age of Conan и Conan Exiles. Музыка была записана с живым оркестром в легендарной лондонской студии AIR Lyndhurst, а её цифровая версия будет доступна и на стриминговых сервисах благодаря сотрудничеству с Milan Records.
Для тех, кто сомневается в возможностях своего компьютера, Funcom предлагает заранее проверить производительность игры. В Steam уже доступен специальный инструмент, который позволяет не только создать персонажа, но и оценить, насколько игра стабильно работает на вашей системе.
Официальный релиз Dune: Awakening состоится 20 мая 2025 года на платформе PC, а позже игра выйдет и на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Пора бы предзаказы убирать, ибо это давно уже превратилось из области оценки возможных объёмов в область честного и законного пока что отъёма денег за не готовый товар. Я уж молчу про неравные условия для потенциальных покупателей. Впрочем, учитывая качество игр на старте, покупатели давно должны были бы понять, что они в роли бесплатных бета-тестеров, да и за свои же деньги к тому же.
Компанию знаешь - берешь. Не знаешь - даешь возможности развиваться. Ищешь баги - помогаешь. Пишешь негативные отзывы - сбиваешь мотивацию разрабам. Все относительно. Играй - да не заигрывайсЯ.
Цена на удивление очень даже вменяемая
Смотря относительно чего
Капец у китайцев дёшево
Расчет, что их много, за дешевле больше купят
осталось 3к хз что брать, арму рефордж или дюну
Скорее просто регионалка круче. Ей как раз не больше 2к стоимость
надо брать, особенно если фанаты конана, но вот в чем прикол, игра должна была выйти в раннем доступе, и разрабы якобы отказались от раннего доступа?) что?) типо решили что у них уже готовый продукт? Ну ок посмотрим, но это очевидно не так, просто решили сходу по фулпрайсу рубить, а то вдруг на раннем доступе получат много негативных отзывов,, хм))
как всегда 4 года раннего доступа послое релиза
А они просто будут называть всякие обновы, типа новый контент и просто патчи. Так со всеми играми можно делать, это обозначения ранний доступ, бред полный для ленивый разрабов, и так бы обновления всякие добавляли.
уже по тому что показали видно что игра будет хуже конана
Ну, цена в общем-то + - более менее адекватная. Вопрос в том, какая в итоге будет игра...
Ну раньше у нас были цены самые низкие, теперь самые высокие
Я не на ру акке. У меня дешевле 3к игра.
понеслось амно по трубам!) предзаказ открыли бабла с доверчивых юзеров посрубать))
За то что издатель не ушел из России респект - беру делюкс
Возьму когда нибудь по скидке, как раст, через 5 лет.