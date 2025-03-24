Создатели Dune: Awakening показали закулисье работы над саундтреком

Разработчики из Funcom поделились захватывающим взглядом на создание саундтрека к Dune: Awakening — амбициозной многопользовательской выживалке, вдохновлённой культовым романом Фрэнка Герберта и знаменитыми экранизациями от Legendary Entertainment. В специальном закулисном видео аудиодиректор Арильд Иверсен (Arild Iversen) и композитор Кнут Авенструп Хауген (Knut Avenstroup Haugen) рассказали, как создавалась музыкальная атмосфера пустынной планеты Арракис.

Одним из ключевых этапов работы стала запись саундтрека с живым оркестром в легендарной студии AIR Lyndhurst в Лондоне, где ранее работали над музыкой к культовым фильмам и видеоиграм. По словам Хаугена, перед ним стояла задача создать захватывающую и атмосферную музыку, которая подчеркнёт величественные пейзажи Арракиса и передаст дух выживания в суровом мире.

Dune: Awakening предлагает игрокам исследовать бескрайние песчаные просторы, сражаться за ресурсы, участвовать в политических интригах и выживать в условиях постоянной угрозы со стороны песчаных червей. Музыкальное сопровождение призвано усилить ощущение опасности и погрузить игроков в уникальную вселенную.

Релиз Dune: Awakening на PC состоится 20 мая 2025 года, а позже игра выйдет и на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Funcom обещает продолжать делиться новыми подробностями о проекте по мере приближения даты выхода.