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Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.4 305 оценок

Разработчики Dune Awakening компенсируют потери игроков после патча

IKarasik IKarasik

Разработчики Dune Awakening извинились перед игроками за проблемы, возникшие после выхода последнего патча, и пообещали компенсировать утраченные предметы. Обновление, вышедшее недавно, неожиданно изменило некоторые PvE-зоны в PvP-территории, что привело к потере баз, транспорта и снаряжения у большого количества игроков. Компания Funcom признала ошибку и заявила, что изменила внутренние процедуры тестирования, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Также представители студии сообщили, что компенсация затронутого имущества будет доступна до конца недели. Все материалы, компоненты и транспортные средства, утраченные в результате изменений, можно будет забрать через вкладку «Claim Rewards» прямо в игре. Помимо этого, Funcom поделилась ближайшими планами по улучшению проекта — в первую очередь, речь идёт о борьбе с читами, сторонними программами и уязвимостями в игровых механиках. Команда также сосредоточится на исправлении ключевых проблем и добавлении новых удобств для игроков.

Разработчики отдельно подчеркнули, что процесс компенсации не так прост, как может показаться. Некоторые предметы были утрачены в рамках стандартных игровых условий, а не из-за багов, что затрудняет точное определение, кому и что следует возвращать. При этом техническая поддержка сейчас перегружена запросами, и игрокам предложили отнестись с пониманием к возможным задержкам при обработке обращений.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Azimut zvuk

Как они умудряются сломать то что работало?)

2
Лидер Мур

По сути пве игроки наныли так, что все игроки всех серверов потеряли сотни часов прогресса, в том числе пве и пвп игроки))

1
Egik81

Чем компенсируют виртуальным талонами на еду в местных забегаловках.)))

2
SOLUS5678

Знаем мы этих ребят ещё по конану.)))

2
MORDORR
'' компенсируют потери игроков после патча ''

А куда игроки подевались? Всех червь сожрал?

2