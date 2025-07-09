Разработчики Dune Awakening компенсируют потери игроков после патча

Разработчики Dune Awakening извинились перед игроками за проблемы, возникшие после выхода последнего патча, и пообещали компенсировать утраченные предметы. Обновление, вышедшее недавно, неожиданно изменило некоторые PvE-зоны в PvP-территории, что привело к потере баз, транспорта и снаряжения у большого количества игроков. Компания Funcom признала ошибку и заявила, что изменила внутренние процедуры тестирования, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Также представители студии сообщили, что компенсация затронутого имущества будет доступна до конца недели. Все материалы, компоненты и транспортные средства, утраченные в результате изменений, можно будет забрать через вкладку «Claim Rewards» прямо в игре. Помимо этого, Funcom поделилась ближайшими планами по улучшению проекта — в первую очередь, речь идёт о борьбе с читами, сторонними программами и уязвимостями в игровых механиках. Команда также сосредоточится на исправлении ключевых проблем и добавлении новых удобств для игроков.

Разработчики отдельно подчеркнули, что процесс компенсации не так прост, как может показаться. Некоторые предметы были утрачены в рамках стандартных игровых условий, а не из-за багов, что затрудняет точное определение, кому и что следует возвращать. При этом техническая поддержка сейчас перегружена запросами, и игрокам предложили отнестись с пониманием к возможным задержкам при обработке обращений.