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Dune: Awakening 20.05.2025
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.1 97 оценок

Тайны бескрайней пустыни в новом трейлере Dune: Awakening

butcher69
Новости

Funcom и Level Infinite опубликовали новый трейлер Dune: Awakening, который знакомит игроков с богатым и изменчивым миром Арракиса, где предстоит выживать и исследовать пустыню.

В этой ММО на выживание игроки смогут исследовать обширную территорию планеты, используя персональные сканеры, транспортные модули, а также подниматься на скалы и перемещаться на мотоцикле или орнитоптере. Ожидаются динамичные воздушные бои и поиск важных объектов, таких как затонувшие корабли и заброшенные лаборатории.

Арракис, хоть и пустынен, оказался гораздо более разнообразным, чем кажется на первый взгляд. В новом видеоролике «Красота Арракиса» продемонстрировано множество точек интереса, которые можно будет обнаружить с помощью специальных зондов. Однако опасности планеты не ограничиваются только пустыней. Спайсы и кориолисовые штормы, бушующие в небе, могут в одно мгновение изменить ландшафт, уничтожая старые локации и открывая новые.

Игра обещает быть не только эпичным приключением, но и экономическим симулятором, где карты, составленные игроками, можно будет продавать на бирже. Dune: Awakening выйдет на ПК 20 мая, а позже также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

14
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
ArexSOnk

Так то игра выглядит красиво и атмосферно. Жаль что это всего лишь ммо выживалка, а не полноценный сюжетный проект.

6
FrankPank

Жду 🔥

5
Фарос

Это новый ММО Дюна?

2
Лидер Assassin

игра от создателей Conan Exiles

3
Sneaky Pete

Опять ммо. к черту

2
Лидер Assassin

Мы как раз с женой допроходим Enshrouded и Split Fiction, после разделяемся, я иду в shadow, она в inzoI, после встречаемся в Dune: Awakening, кайф же.

0
maxpayen

ЖДЕМ!!!!

0
orion1786

Так это Conan Exiles, только в другой обёртке. Некоторые анимации один в один, только эффекты другого цвета. 

0