Тайны бескрайней пустыни в новом трейлере Dune: Awakening

Funcom и Level Infinite опубликовали новый трейлер Dune: Awakening, который знакомит игроков с богатым и изменчивым миром Арракиса, где предстоит выживать и исследовать пустыню.
В этой ММО на выживание игроки смогут исследовать обширную территорию планеты, используя персональные сканеры, транспортные модули, а также подниматься на скалы и перемещаться на мотоцикле или орнитоптере. Ожидаются динамичные воздушные бои и поиск важных объектов, таких как затонувшие корабли и заброшенные лаборатории.
Арракис, хоть и пустынен, оказался гораздо более разнообразным, чем кажется на первый взгляд. В новом видеоролике «Красота Арракиса» продемонстрировано множество точек интереса, которые можно будет обнаружить с помощью специальных зондов. Однако опасности планеты не ограничиваются только пустыней. Спайсы и кориолисовые штормы, бушующие в небе, могут в одно мгновение изменить ландшафт, уничтожая старые локации и открывая новые.
Игра обещает быть не только эпичным приключением, но и экономическим симулятором, где карты, составленные игроками, можно будет продавать на бирже. Dune: Awakening выйдет на ПК 20 мая, а позже также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Так то игра выглядит красиво и атмосферно. Жаль что это всего лишь ммо выживалка, а не полноценный сюжетный проект.
Жду 🔥
Это новый ММО Дюна?
игра от создателей Conan Exiles
Опять ммо. к черту
Мы как раз с женой допроходим Enshrouded и Split Fiction, после разделяемся, я иду в shadow, она в inzoI, после встречаемся в Dune: Awakening, кайф же.
ЖДЕМ!!!!
Так это Conan Exiles, только в другой обёртке. Некоторые анимации один в один, только эффекты другого цвета.