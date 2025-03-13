Тайны бескрайней пустыни в новом трейлере Dune: Awakening

Funcom и Level Infinite опубликовали новый трейлер Dune: Awakening, который знакомит игроков с богатым и изменчивым миром Арракиса, где предстоит выживать и исследовать пустыню.

В этой ММО на выживание игроки смогут исследовать обширную территорию планеты, используя персональные сканеры, транспортные модули, а также подниматься на скалы и перемещаться на мотоцикле или орнитоптере. Ожидаются динамичные воздушные бои и поиск важных объектов, таких как затонувшие корабли и заброшенные лаборатории.

Арракис, хоть и пустынен, оказался гораздо более разнообразным, чем кажется на первый взгляд. В новом видеоролике «Красота Арракиса» продемонстрировано множество точек интереса, которые можно будет обнаружить с помощью специальных зондов. Однако опасности планеты не ограничиваются только пустыней. Спайсы и кориолисовые штормы, бушующие в небе, могут в одно мгновение изменить ландшафт, уничтожая старые локации и открывая новые.

Игра обещает быть не только эпичным приключением, но и экономическим симулятором, где карты, составленные игроками, можно будет продавать на бирже. Dune: Awakening выйдет на ПК 20 мая, а позже также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.