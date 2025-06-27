В Dune: Awakening изобрели новый способ портить жизнь PvE-игрокам

Война за ресурсы на Арракисе не утихает даже в безопасных зонах
Не успели разработчики Dune: Awakening расширить PvE-зону Глубокой пустыни для защиты мирных игроков, как любители PvP нашли новый способ превратить их жизнь в кошмар. Похоже, война за ресурсы на Арракисе перешла в партизанскую фазу, и под ударом оказались даже те, кто просто хочет спокойно собирать пряность.
Новая тактика гриферов проста: агрессивные группы выслеживают одиночных собирателей на орнитоптерах, окружают их и вынуждают совершить посадку. После этого, беззащитную жертву сжирает червь.
Пострадавшие на Reddit уже предложили разные решения: от введения отдельных PvE-серверов до технических ограничений вроде разной высоты полета для боевых и транспортных орнитоптеров. Пока Funcom думает над ответом, Dune: Awakening, несмотря на внутренние войны, продолжает покорять чарты, преодолев отметку в миллион проданных копий и заслужив «очень положительные» отзывы в Steam.
Вот это я понимаю атмосфера. Вся прелесть именно в подобных моментах. Не нравиться? Тогда что ты тут вообще забыл? Существует огромное количество сингл игр.
А ведь эти трусы, что так недовольны пвп и являются по большой части гриферами, это их защитный механизм, хахаха.
прелесть чтоб кошмарить одиночек толпой ? ну ты "смелый". ))
Приходи один, мы тоже одни придем.
Кто о чем=) Ты не представляешь, но пвп это не про толпу на одного.
Сами виноваты, хотели половину ДД, ПВЕ им дали, а теперь ноют. Разрабы пошли в крайность, что бы угомонить ПВЕширов им дали возможность добывать ресурсы. Ну только в ДД было изначально полностью ПВП контент.
Все как обычно, тупые закомплексованные агрессивно настроенные утырки толпой мешают играть адекватному мирному человеку.
в дд все равно скучно, карта слишком растянута, был там раза 3 и никаких проблем не испытывал, плюс все от сервера зависит, есть наверное какие-то с очередями забитые, я на таком не играю, да и в целом вот инфа что до дд только 20% добралось )
почему вобще людям так нравятся выживачи? искренне не понимаю)
Маленький ты еще, вот подрастешь и узнаешь, что разным людям нравятся разные вещи. Сейчас тебе кажется невообразимым, что кому-то может нравиться то, что не нравится тебе, но со временем ты, возможно, осознаешь, что в мире существует не только твое мнение
Хорошо, что сделал возврат. Вернусь может быть к зиме, по скидке)