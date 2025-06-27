В Dune: Awakening изобрели новый способ портить жизнь PvE-игрокам

Война за ресурсы на Арракисе не утихает даже в безопасных зонах

Не успели разработчики Dune: Awakening расширить PvE-зону Глубокой пустыни для защиты мирных игроков, как любители PvP нашли новый способ превратить их жизнь в кошмар. Похоже, война за ресурсы на Арракисе перешла в партизанскую фазу, и под ударом оказались даже те, кто просто хочет спокойно собирать пряность.

Новая тактика гриферов проста: агрессивные группы выслеживают одиночных собирателей на орнитоптерах, окружают их и вынуждают совершить посадку. После этого, беззащитную жертву сжирает червь.

Пострадавшие на Reddit уже предложили разные решения: от введения отдельных PvE-серверов до технических ограничений вроде разной высоты полета для боевых и транспортных орнитоптеров. Пока Funcom думает над ответом, Dune: Awakening, несмотря на внутренние войны, продолжает покорять чарты, преодолев отметку в миллион проданных копий и заслужив «очень положительные» отзывы в Steam.