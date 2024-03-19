В Dune: Awakening не дадут прокатиться на песчаных червях на старте

Dune: Awakening не предоставит игрокам возможность ездить на песчаных червях с самого начала игры. Разработчики объявили, что некоторые аспекты культуры фрименов будут внедрены в игру позднее, через обновления, так как им было сказано отказаться от некоторых элементов вселенной Дюны на старте.
Выступая с ответами на вопросы (Q&A) на GDC, разработчики Dune: Awakening из студии Funcom объяснили, что хотя некоторые аспекты культуры фрименов будут присутствовать в игре на старте, например, сбор воды из крови, большая их часть появится позже в обновлении. Это связано с тем, что игра должна была выйти до премьеры фильма "Дюна: Часть вторая", в которой фрименов гораздо больше, чем в первой части.
В Q&A геймдиректор Dune: Awakening режиссер Джоэл Байлос рассказал, что решение было принято студией Legendary Pictures, создавшей последние фильмы о Дюне. Funcom работала в сотрудничестве с Legendary над созданием Dune: Awakening, и, судя по всему, студия не хотела, чтобы в MMO появились фримены до того, как до них доберется серия фильмов.
К сожалению, это означает, что игрокам придется ждать обновления, пока они смогут приманить песчаного червя и оседлать его. Неясно, какие еще части образа жизни фрименов будут перенесены в это обновление, но можно предположить, что это коснется и других концепций, которые мы видели в Dune: Часть 2.
Дата релиза Dune: Awakening пока не установлена. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Ждем