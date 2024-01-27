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Dungeonborne 2026 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Инди, От первого лица, Фэнтези, Подземелья
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Состоялся анонс фентезийного PvPvE-экшена Dungeonborne

butcher69
Новости

Разработчик Mithril Interactive анонсировал Dungeonborne, фентезийный PvPvE-экшена с видом от первого лица для PC (Steam). Дата выхода не сообщается. Ограниченный по времени открытый альфа-тест будет доступен во время фестиваля Steam "Играм быть" со 2 по 12 февраля. Игра должна понравится поклонникам Dark and Darker

В данном проекте игрокам предстоит погрузиться в исследование многоуровневого замка Клузо, сражаясь как с другими игроками, так и с фэнтезийными монстрами. Миссия включает в себя сбор артефактов и попытки донести добычу до точки эвакуации, при этом не умерев от удара в спину.

+ ещё 3 картинки

В игре предоставится возможность выбрать персонажа из различных классов: бойца, жреца, разбойника, мастера меча, пироманта, криоманта и рыцаря смерти. Кроме того, будет возможность участвовать в потасовках формата "3 на 3" на арене. Игрокам также предоставится шанс заняться торговлей и выполнять специальные квесты.

27
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
PunksPlay

Между этой игрой и Dark and Darker общего гораздо больше, чем между Palworld и Pokemon

12
Jarvis666

Очередной анонс, релиз которого мы увидим через 100500 лет

2
JustA_NiceGuy

И в последний момент игру закроют)

2
Kitocun

Ахахха ну тут челы вообще не стесняются копировать дарк энд даркер

1
Carmen Beauty

кроме Mortal Online 2 какие есть игры стоящие где бой с направлением удара и блока?

0
Radagor

Dark Messiah

4
Carmen Beauty Radagor

спасибо но ето вроде очень древнее рпг)

0
Fenharell

For honor же

0
Shigofumi

Слушайте а это не та игра из за которой Dark and Darker хотели прикрыть ?

0
Fenharell

Эктракшен параша очередная

0
Rorschach93

Дарк Мессиан, Аркс Фаталис ...

0