Состоялся анонс фентезийного PvPvE-экшена Dungeonborne

Разработчик Mithril Interactive анонсировал Dungeonborne, фентезийный PvPvE-экшена с видом от первого лица для PC (Steam). Дата выхода не сообщается. Ограниченный по времени открытый альфа-тест будет доступен во время фестиваля Steam "Играм быть" со 2 по 12 февраля. Игра должна понравится поклонникам Dark and Darker

В данном проекте игрокам предстоит погрузиться в исследование многоуровневого замка Клузо, сражаясь как с другими игроками, так и с фэнтезийными монстрами. Миссия включает в себя сбор артефактов и попытки донести добычу до точки эвакуации, при этом не умерев от удара в спину.

В игре предоставится возможность выбрать персонажа из различных классов: бойца, жреца, разбойника, мастера меча, пироманта, криоманта и рыцаря смерти. Кроме того, будет возможность участвовать в потасовках формата "3 на 3" на арене. Игрокам также предоставится шанс заняться торговлей и выполнять специальные квесты.