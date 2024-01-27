Состоялся анонс фентезийного PvPvE-экшена Dungeonborne

Разработчик Mithril Interactive анонсировал Dungeonborne, фентезийный PvPvE-экшена с видом от первого лица для PC (Steam). Дата выхода не сообщается. Ограниченный по времени открытый альфа-тест будет доступен во время фестиваля Steam "Играм быть" со 2 по 12 февраля. Игра должна понравится поклонникам Dark and Darker
В данном проекте игрокам предстоит погрузиться в исследование многоуровневого замка Клузо, сражаясь как с другими игроками, так и с фэнтезийными монстрами. Миссия включает в себя сбор артефактов и попытки донести добычу до точки эвакуации, при этом не умерев от удара в спину.
В игре предоставится возможность выбрать персонажа из различных классов: бойца, жреца, разбойника, мастера меча, пироманта, криоманта и рыцаря смерти. Кроме того, будет возможность участвовать в потасовках формата "3 на 3" на арене. Игрокам также предоставится шанс заняться торговлей и выполнять специальные квесты.
Между этой игрой и Dark and Darker общего гораздо больше, чем между Palworld и Pokemon
Очередной анонс, релиз которого мы увидим через 100500 лет
И в последний момент игру закроют)
Ахахха ну тут челы вообще не стесняются копировать дарк энд даркер
кроме Mortal Online 2 какие есть игры стоящие где бой с направлением удара и блока?
Dark Messiah
спасибо но ето вроде очень древнее рпг)
For honor же
Слушайте а это не та игра из за которой Dark and Darker хотели прикрыть ?
Эктракшен параша очередная
Дарк Мессиан, Аркс Фаталис ...