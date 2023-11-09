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Dungeons 4 09.11.2023
7.2 33 оценки

Силы добра трепещите! Представлен релизный трейлер стратегии Dungeons 4

butcher69
Новости

До выхода Dungeons 4 из тьмы осталось всего несколько часов и издательство Kalypso Media с разработчиками из Realmforge Studios представили релизный трейлер. Фентезийная стратегия будет доступна по подписке Xbox Game Pass для консолей и ПК и выйдет на Xbox Series X|S, Windows PC и PlayStation 5.

Постройте уютное и комфортное Подземелье, чтобы удовлетворить потребности своих существ, и управляйте ими, а затем отправьте их в Запредельный мир, чтобы они любезно напомнили добрым людям, что на их землях правит Абсолютное Зло.

Собирайте зло, используя новые и динамичные способы, и обрушивайте его на пышные зеленые леса и равнины Надземного мира, чтобы обратить их на темную сторону. Но позаботьтесь о том, чтобы ваше подземелье было надежно защищено ловушками и охранялось вашими существами, ведь эти надоедливые жители Надземного мира не будут просто так размышлять, пока вы превращаете их землю в самый приятный райский уголок для Абсолютного Зла.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
muxamor2011

без озвучки которая делала 70% атмосферы... да еще и за такую цену... нет спасибо.

2
Лобо

Ну там в целом на меньшее количество языков перевели.Я думаю или у игры в этот раз меньше бюджет или прошлая игра заработала меньше чем хотелось поэтому в этот раз приложили меньше усилий

0
misterbigsmouk

Серия на любителя, но в своей нише очень хороша. Вот только предыдущие части были довольно бюджетными, а тут ценник влупили от души. Если брать, то по скидке на распродажах - Данженс ни в каком глазу не трипл А проект и близко.

0
Whiskey_40Vol

это продолжение Dungeon Keeper, или другая игра?

0
Лобо

это в том же жанре но другая франшиза

0