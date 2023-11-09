Силы добра трепещите! Представлен релизный трейлер стратегии Dungeons 4

До выхода Dungeons 4 из тьмы осталось всего несколько часов и издательство Kalypso Media с разработчиками из Realmforge Studios представили релизный трейлер. Фентезийная стратегия будет доступна по подписке Xbox Game Pass для консолей и ПК и выйдет на Xbox Series X|S, Windows PC и PlayStation 5.

Постройте уютное и комфортное Подземелье, чтобы удовлетворить потребности своих существ, и управляйте ими, а затем отправьте их в Запредельный мир, чтобы они любезно напомнили добрым людям, что на их землях правит Абсолютное Зло.

Собирайте зло, используя новые и динамичные способы, и обрушивайте его на пышные зеленые леса и равнины Надземного мира, чтобы обратить их на темную сторону. Но позаботьтесь о том, чтобы ваше подземелье было надежно защищено ловушками и охранялось вашими существами, ведь эти надоедливые жители Надземного мира не будут просто так размышлять, пока вы превращаете их землю в самый приятный райский уголок для Абсолютного Зла.