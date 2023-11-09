Силы добра трепещите! Представлен релизный трейлер стратегии Dungeons 4

До выхода Dungeons 4 из тьмы осталось всего несколько часов и издательство Kalypso Media с разработчиками из Realmforge Studios представили релизный трейлер. Фентезийная стратегия будет доступна по подписке Xbox Game Pass для консолей и ПК и выйдет на Xbox Series X|S, Windows PC и PlayStation 5.
Постройте уютное и комфортное Подземелье, чтобы удовлетворить потребности своих существ, и управляйте ими, а затем отправьте их в Запредельный мир, чтобы они любезно напомнили добрым людям, что на их землях правит Абсолютное Зло.
Собирайте зло, используя новые и динамичные способы, и обрушивайте его на пышные зеленые леса и равнины Надземного мира, чтобы обратить их на темную сторону. Но позаботьтесь о том, чтобы ваше подземелье было надежно защищено ловушками и охранялось вашими существами, ведь эти надоедливые жители Надземного мира не будут просто так размышлять, пока вы превращаете их землю в самый приятный райский уголок для Абсолютного Зла.
без озвучки которая делала 70% атмосферы... да еще и за такую цену... нет спасибо.
Ну там в целом на меньшее количество языков перевели.Я думаю или у игры в этот раз меньше бюджет или прошлая игра заработала меньше чем хотелось поэтому в этот раз приложили меньше усилий
Серия на любителя, но в своей нише очень хороша. Вот только предыдущие части были довольно бюджетными, а тут ценник влупили от души. Если брать, то по скидке на распродажах - Данженс ни в каком глазу не трипл А проект и близко.
это продолжение Dungeon Keeper, или другая игра?
это в том же жанре но другая франшиза