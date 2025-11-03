Ретро-шутер Dusk добрался до Xbox и получил карту в стиле Halo

Культовый ретро-шутер Dusk от New Blood Interactive спустя семь лет после релиза наконец-то вышел на консоли Xbox. В честь этого события разработчики представили новую карту Dusk Gulch, созданную модмейкером Vriska как дань уважения классической арене Blood Gulch из Halo. Карта доступна в мультиплеере Duskworld, но изначально разрабатывалась для режима выживания против волн врагов.

Dusk Gulch представляет собой компактную версию оригинальной Blood Gulch, сохранив ключевые элементы: высокую тропу с одной стороны каньона и защищённый пещерный маршрут с другой. Базы на карте оформлены как небольшие укрепления с центральным трамплином, где появляются оружие и патроны в зависимости от текущей волны врагов. Игровой процесс на Dusk Gulch динамичный, напряжённый и буквально «клаустрофобный», что добавляет свежих впечатлений для ветеранов Dusk.

На PC карту можно получить через Steam Workshop: для этого нужно подписаться на нее и запустить игру через опцию «Play Dusk – Moddable». В режиме Endless карта не отображается в основном списке, поэтому её поиск осуществляется через раздел «Campaign» → «Custom Levels». На Xbox карта сразу доступна в мультиплеере.

Релиз на консолях и новая карта демонстрируют, что Dusk продолжает развиваться и привлекать как давних поклонников ретро-шутеров, так и новых игроков, добавляя ностальгические элементы классических аренных карт.