FromSoftware официально владеет всеми правами на The Duskbloods

Во время недавнего Direct компания Nintendo представила The Duskbloods — новую многопользовательскую игру от FromSoftware, создателей Bloodborne и Elden Ring. Вскоре после анонса пользователь ResetEra под ником Red Kong XIX обнаружил, что права на интеллектуальную собственность The Duskbloods официально принадлежат самой FromSoftware. Это важное решение, особенно на фоне ситуации с Bloodborne, IP которого контролирует Sony, что помешало разработчикам создать его ремейк или ремастер.

Заявка на товарный знак была подана ещё в марте и охватывает практически все аспекты продукта, включая выпуск на физических носителях. Это даёт FromSoftware свободу в определении платформ и способов распространения. В отличие от ситуации с Bayonetta, где PlatinumGames ограничена из-за принадлежности IP Nintendo, здесь FromSoftware имеет полную творческую и коммерческую независимость.

The Duskbloods будет мультиплеерной игрой, рассчитанной на 8 игроков, где PvP и PvE элементы тесно переплетены. Игрокам предстоит выбрать одного из более чем 12 персонажей с уникальными способностями — от реактивных ранцев до особых видов оружия. Каждый персонаж также определяет вашу роль, влияющую на то, кого считать врагом, а кого — союзником.

Хидэтака Миядзаки рассказал, что система ролей станет ключевым элементом геймплея: «Роли наделяют игроков особыми обязанностями и целями, что приводит к уникальным взаимодействиям». Несмотря на акцент на сетевые игры, студия не отказывается от одиночных проектов. Миядзаки заверил, что в будущем будут и традиционные сингловые игры, включая Elden Ring для Switch 2.

Релиз The Duskbloods ожидается в 2026 году эксклюзивно на Nintendo Switch 2.